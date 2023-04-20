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Страшнейшая химия, убивающая мозг - депутат Динара Шукижанова о синтетических наркотиках

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Апреля 2023, 13:17
Страшнейшая химия, убивающая мозг - депутат Динара Шукижанова о синтетических наркотиках Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента Динара Шукижанова в мобильной студии телеканала Jibek Joly рассказала о том, с каким запросом выступила на заседании палаты. Мажилисмен обратила внимание на проблему синтетических наркотиков и назвала их страшнейшей химией, убивающей мозг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема злободневная. Раньше казалось, что это проблема взрослых. Как вы представляете себе наркомана? Это асоциальный, худой, бледный человек, понимающий, что точно с ним что-то не в порядке. Но что же происходит сейчас? Это дети. Официальная статистика говорит, что это дети от 12 лет, и синтетические наркотики – это симпатичная розовая таблеточка, которая словно говорит: «ничего страшного, давай попробуем». Это страшнейшая химия, которая просто убивает наш мозг и действует в 15 раз сильнее, чем традиционные наркотики. Я – мама, моя дочь подрастает, и для меня это страшно. Поэтому сегодня мы кричим уже об этой проблеме», - рассказала мажилисмен Динара Шукижанова.

Депутат отметила, что был разработан комплексный план по борьбе с наркотиками. По ее словам, отрадно то, что Совет по делам молодежи поднимает эти вещи, что сама молодежь начала вытаскивать эту проблему изнутри.

«Нужно принять этот национальный план и начать принимать решительные меры. Если мы не начнем что-то делать и забалтывать в очередной раз, проблема не решится. Это кропотливая системная работа, которую нужно делать большому количеству ведомств. Мы ознакомились с комплексным планом. Там очень много пунктов, которые нужно начать осуществлять. Нужно говорить об этой проблеме открыто на всех площадках, говорить о том, что эта проблема помолодела, проводить классные часы в каждой школе и объяснять родителям, что сегодня - это не чужая проблема, это проблема лично каждого родителя. Мы говорим о том, что нужно принимать комплексный план, ужесточать законодательство», - отметила Динара Шукижанова.

Депутат считает, что прежде, чем включить в реестр новое наркотическое вещество, нужно всесторонне проводить аналитику, изучать и понимать, что это не просто легкое вещество, это вещество, которое может серьезно влиять на жизнь и здоровье детей.


Мажилис   Видео   Борьба с наркотиками   JIBEK JOLY  
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