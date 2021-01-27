Страны СНГ ускорят процесс возврата краденых авто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, Протокол подписан главами МВД 6 стран (России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы) в городе Баку на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ и носит межправительственный характер.

«Основная цель протокола - защита прав владельцев похищенного автотранспорта, определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам», - пояснил Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД добавил, что протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов (до 1 месяца), которые ранее не были предусмотрены соглашением.

Кроме того, конкретизирован перечень оснований для отказа в предоставлении информации. Так, основаниями для отказа являются:

- несоответствие запроса утвержденной форме;

- угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству и международному праву;

- отсутствие возможности исполнения по причинам, не зависящим от запрашиваемого компетентного органа.

«Предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах: снятых с учета; зарегистрированных в таможенных органах; получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

Также, по его словам, устанавливаются сроки – 1 год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.

Казахстаном Протокол подписан с оговоркой, позволяющей не формировать и не поддерживать информационную базу данных об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу (ввиду отсутствия технической возможности регистрировать автомашины, пересекающие границу РК).