Страны СНГ ускорят процесс возврата краденых авто
Как отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, Протокол подписан главами МВД 6 стран (России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы) в городе Баку на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ и носит межправительственный характер.
«Основная цель протокола - защита прав владельцев похищенного автотранспорта, определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам», - пояснил Ерлан Тургумбаев.
Глава МВД добавил, что протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов (до 1 месяца), которые ранее не были предусмотрены соглашением.
Кроме того, конкретизирован перечень оснований для отказа в предоставлении информации. Так, основаниями для отказа являются:
- несоответствие запроса утвержденной форме;
- угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству и международному праву;
- отсутствие возможности исполнения по причинам, не зависящим от запрашиваемого компетентного органа.
«Предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах: снятых с учета; зарегистрированных в таможенных органах; получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий», - уточнил Ерлан Тургумбаев.
Также, по его словам, устанавливаются сроки – 1 год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.
Казахстаном Протокол подписан с оговоркой, позволяющей не формировать и не поддерживать информационную базу данных об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу (ввиду отсутствия технической возможности регистрировать автомашины, пересекающие границу РК).