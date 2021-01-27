РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:55, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Страны СНГ ускорят процесс возврата краденых авто

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили проект Закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, представляя документ на пленарном заседании Мажилиса, Протокол подписан главами МВД 6 стран (России, Таджикистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы) в городе Баку на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ и носит межправительственный характер.

    «Основная цель протокола - защита прав владельцев похищенного автотранспорта, определение механизма оперативного решения вопросов о его возврате законным владельцам», - пояснил Ерлан Тургумбаев.

    Глава МВД добавил, что протоколом устанавливаются конкретные сроки исполнения запросов (до 1 месяца), которые ранее не были предусмотрены соглашением.

    Кроме того, конкретизирован перечень оснований для отказа в предоставлении информации. Так, основаниями для отказа являются:

    - несоответствие запроса утвержденной форме;

    - угроза суверенитету, нацбезопасности, противоречие национальному законодательству и международному праву;

    - отсутствие возможности исполнения по причинам, не зависящим от запрашиваемого компетентного органа.

    «Предусматривается обмен сведениями об автотранспортных средствах: снятых с учета; зарегистрированных в таможенных органах; получивших повреждения в результате ДТП, пожаров и стихийных бедствий», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

    Также, по его словам, устанавливаются сроки – 1 год, по истечении которого невостребованное автотранспортное средство обращается в доход государства, на территории которого оно обнаружено.

    Казахстаном Протокол подписан с оговоркой, позволяющей не формировать и не поддерживать информационную базу данных об автотранспортных средствах, пересекающих государственную границу (ввиду отсутствия технической возможности регистрировать автомашины, пересекающие границу РК).


    Теги:
    МВД РК Закон и право Парламент Транспорт Борьба с преступностью Общество СНГ Мажилис Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:30
    Популярный автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
    Сегодня, 16:16
    Новый фейк об одиноком плачущем ребенке переполошил жителей Астаны
    Сегодня, 16:06
    Отопление в Астане дадут 5 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!