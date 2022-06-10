10 Июня 2022 16:58

Страны СНГ приняли перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны СНГ договорились наращивать взаимовыгодное сотрудничество в различных отраслях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В повестку 94-го заседания Экономического совета СНГ вошли 15 вопросов.

В ходе заседания участниками был одобрен перечень совместных мер реагирования на возникающие проблемы, о разработке которого участники договаривались на заседании Экономического совета в марте текущего года.

По словам заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, данный документ, подготовленный экспертной группой по мониторингу экономической ситуации в государствах-участниках СНГ, направлен на нивелирование внешнеэкономических угроз национальным экономикам, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях.

«В сегодняшней непростой экономической ситуации сотрудничество торгово-промышленных палат должно и может содействовать предпринимательскому сообществу наших стран в обеспечении устойчивости торговых и кооперационных связей, в поиске дополнительных резервов по недопущению дефицита социально значимых товаров, повышению конкурентоспособности малого и среднего бизнеса», - сказал Бахыт Султанов.

Также был обсужден процесс разработки проекта Соглашения о торговле услугами, об учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Отметим, что наряду с Договором о зоне свободной торговли товарами от 2011 года, это очень важный документ в экономической сфере, который позволит расширить возможности для дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли.

Важнейшей задачей Консультативного совета является осуществление взаимодействия органов государственных материальных резервов в целях укрепления национальной безопасности государств – участников СНГ в ответ на существующие глобальные вызовы природно-климатического и социально-экономического характера.

После заслушивания докладов участники одобрили деятельность Совета руководителей палат государств – участников СНГ в 2019–2021 годах и деятельность Консультативного совета руководителей органов государственной власти, осуществляющих управление государственными материальными резервами в странах СНГ в 2017–2021 годах.

Главы делегаций приняли Решение провести очередное, 95-е заседание Экономического совета 23 сентября 2022 года в Москве.

Ранее сообщалось, что под председательством заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова состоялось 94-ое заседание Экономического совета СНГ в Нур-Султане.