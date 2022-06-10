10 Июня 2022 16:02

Страны СНГ договорились разместить центр коммерциализации инноваций в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Членами Экономического совета СНГ принято решение о придании ТОО «ВЦ Кварта Астана» статуса центра коммерциализации инноваций государств-участников до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На заседании были рассмотрены имеющие особую актуальность вопросы об основных целевых макроэкономических показателях развития экономики государств-участников СНГ за 2021 год и ходе текущей экономической ситуации, а также возможных совместных мерах реагирования на возникающие проблемы. По итогам обсуждений были приняты конкретные решения», - сказал председатель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев по итогам обсуждений.

В частности, членами Экономического совета принято решение о придании ТОО «ВЦ Кварта Астана» статуса центра коммерциализации инноваций государств-участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2030 года. Центр призван содействовать организациям стран-участников Программы в осуществлении совместных научных исследований, имеющих высокий потенциал коммерциализации, оказывать организационно-правовую поддержку коммерциализуемых инновационных проектов, а также обеспечивать эффективное взаимодействие участников инновационных проектов с другими субъектами инновационной инфраструктуры в рамках программы.

В ходе заседания рассмотрена информация об итогах проведения Года архитектуры и градостроительства в Содружестве Независимых Государств в 2021 году. Отмечено, что проведенные мероприятия способствовали ознакомлению широкого круга участников с современными возможностями формирования комфортной городской среды, создания и развития «умных» городов, использования прогрессивных технологий в городской и коммунальной инфраструктуре, инновационных решений в области архитектуры.

Также был утвержден План мероприятий второго этапа (2022–2025 годы) по реализации основных направлений сотрудничества государств СНГ в области лесного хозяйства и лесной промышленности на период до 2025 года. Документ охватывает весь спектр взаимодействия органов управления лесным хозяйством государств-участников СНГ, включая сотрудничество в лесоразведении, лесовосстановлении и лесопользовании, а также мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями леса, трансграничными природными пожарами, нелегальным оборотом древесины и др.

Следующее заседание Экономического совета СНГ запланировано на 23 сентября 2022 года в городе Москве.