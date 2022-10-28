Страны СНГ будут укреплять связи в молодежной сфере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Важным направлением гуманитарного сотрудничества стран СНГ является укрепление связей в молодежной сфере. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этим целям послужат принятое положение о молодежной политике СНГ и ряд других практических решений. Расширению взаимодействия в научной сфере способствует реализация принятого в этом году перечня перспективных научных проектов, он охватывает такие сферы как информационные технологии, наноматериалы, генная инженерия, охрана окружающей среды, изменение климата, возобновляемая энергетика и исследования космоса», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании Совета глав правительств стран СНГ.

Активная работа, по его словам, также велась по обеспечению стабильности и безопасности на пространстве СНГ.

«На повестке дня состоявшегося заседания отраслевых органов были вопросы координации подходов в области обеспечения безопасности. Особое внимание уделялось вопросам совместного противодействия угрозам в информационной сфере. Этим целям послужит реализация принятого нами плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии обеспечения информационной безопасности государств-участников СНГ до 2030 года», - добавил Премьер.