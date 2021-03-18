+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -18 °С
Алматы: 1 °С
USD 418.44 EUR 498.32
RUB 5.73 CNY 64.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Страны ШОС согласовали программу борьбы с терроризмом на 2022-2024 годы

18 Марта 2021 20:12
Поделиться:
Страны ШОС согласовали программу борьбы с терроризмом на 2022-2024 годы

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества одобрили проект программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Внеочередные парламентские выборы объявлены в Армении
Скончался президент Танзании Джон Магуфули О начале третьей волны COVID-19 заговорили в Армении Супруг королевы Великобритании выписался из больницы

Сегодня в Ташкенте прошло 36-е заседание Региональной Антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, посвященное выработке совместных мер по борьбе с международными террористическими организациями. В нем приняли участие представители компетентных органов Казахстана, Узбекистана, России, Китая, Индии, Кыргызстана, Пакистана и Таджикистана.

Представители стран обменялись мнениями об уровне взаимодействия компетентных органов, определили совместные меры по реагированию на вызовы и угрозы безопасности со стороны международных террористических организаций. Рассмотрена информация о ходе выполнения в 2020 году программы сотрудничества государств — членов ШОС по противодействию современным угрозам.

В ходе заседания одобрен проект программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.

Кроме этого, в рамках резолюций Совбеза ООН, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях их регистрации.

На встрече было также согласовано проведение в 2021 году очередных совместных антитеррористических учений стран ШОС «Пабби-Антитеррор-2021».

РАТС ШОС была образована в 2004 году. Штаб-квартира организации находится в Ташкенте.



Подписывайтесь на наш канал:

#ШОС   #Борьба с преступностью  
Поделиться:

Автор:

Мадибек Джанибеков

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив