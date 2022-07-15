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Страны ШОС расширят долю нацвалют во взаиморасчетах
15 Июля 2022 22:17

Страны ШОС расширят долю нацвалют во взаиморасчетах

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Этот процесс является важным аспектом обеспечения стабильности денежных систем, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время финансовыми ведомствами наших стран ведется работа по согласованию дорожной карты стран ШОС по постепенному увеличению доли нацвалют во взаимных расчетах. Надеемся на скорое согласование всеми сторонами и активизации этого процесса», - сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в ходе совещания министров промышленности государств-членов ШОС в Ташкенте.

Он отметил, что этот процесс является важным аспектом обеспечения стабильности денежных систем и безопасности финансовой деятельности стран ШОС.

«Перед странами Шанхайской организации сотрудничества стала очевидной необходимость расширения практики применения национальных валют и увеличения их доли во взаиморасчетах», - подчеркнул Алексей Груздев.

Ране сообщалось, что в совещании министров промышленности государств-членов ШОС в Ташкенте принял участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев.


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Автор:
Корреспондент
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