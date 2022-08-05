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Страны Персидского залива заинтересованы в инвестициях в Казахстан
5 Августа 2022 17:12

Страны Персидского залива заинтересованы в инвестициях в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Найеф Фалах Мубарак Аль-Хаджрафом, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической сферах, энергетике и агропромышленном секторе.

Премьер-Министр РК подчеркнул, что Казахстан заинтересован в дальнейшем укреплении стратегического партнерства со странами Организации.

«Мы обладаем большим потенциалом развития торгового и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов и дальше обеспечивать благоприятный деловой климат для всех инвесторов. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить деловые круги стран Совета к реализации совместных проектов», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства отметил, что Казахстан готов нарастить поставки высококачественной муки, масличных и других сельскохозяйственных культур в страны Персидского залива, а также укреплять взаимодействие в сфере транзита, в том числе за счет развития Транскаспийского международного транспортного маршрута.

При этом Алихан Смаилов добавил, что для дальнейшего развития межгосударственных связей необходимо проработать вопрос расширения географии полетов, включая открытие прямых рейсов из Казахстана в Оман и Бахрейн.

В свою очередь Найеф Фалах Мубарак аль-Хаджраф отметил, что недавний визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Саудовскую Аравию внес большой вклад в укрепление отношений с арабскими странами.

«У стран Персидского залива есть большие планы по инвестированию в Казахстан. Считаем необходимым организовать совместные бизнес-форумы, чтобы определить взаимовыгодные направления сотрудничества. В частности, мы заинтересованы в развитии партнерства в энергетике, сельском хозяйстве и образовании», - сказал генсек ССАГПЗ.




Фото: primeminister.kz

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