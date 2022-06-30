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Страны ОПЕК+ продолжат увеличение текущего уровня добычи нефти
30 Июня 2022 20:07

Страны ОПЕК+ продолжат увеличение текущего уровня добычи нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Итоги 42-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета и 30-й министерской встречи ОПЕК+ сообщила пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ состоялось сегодня в формате видеоконференции.

Казахстан на заседании представлял вице-министр энергетики Асет Магауов.

На заседании обсуждалось выполнение в мае странами обязательств по Соглашению.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на август месяц на 0,648 млн баррелей в сутки.

Обязательства Казахстана на август составят 1,706 млн баррелей в сутки.

Фото: Alexander Klein/AFP/Getty Images
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