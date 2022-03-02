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Страны ОПЕК+ продолжат увеличение текущего уровня добычи нефти

2 Марта 2022 19:37
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Страны ОПЕК+ продолжат увеличение текущего уровня добычи нефти

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 2 марта, состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Болат Акчулаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

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«На заседании обсуждалось выполнение в январе странами обязательств по Соглашению. По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч барр/сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. Обязательства Казахстана на апрель 2022 года составят 1, 621 млн.барр/сутки», - сообщили в Минэнергетики.

По информации ведомства, периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.


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#Нефть   #Минэнерго РК  
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