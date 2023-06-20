Страны ОДКБ договорились не переносить гонку вооружения в космическое пространство

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В столице Беларуси проходит очередное заседание Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). На встрече главы МИД приняли заявление по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это заявление касается того, что мы выступаем за мирный космос. Совместно мы высказали позицию о том, что гонку вооружения недопустимо переносить в космическое пространство. В целом такие заявления принимаются на других площадках, в частности на площадке Организации Объединенных Наций было несколько резолюций по этому вопросу. Там также мы согласовываем свои позиции», - пояснил в кулуарах постоянный представитель Казахстана при ОДКБ Марат Сыздыков.

По его словам, во время заседания заместитель Премьер-министра - министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу высказал ряд предложений по совершенствованию работы организации, а также приоритетах Казахстана в ОДКБ.

По итогам мероприятия был одобрен ряд документов, в том числе по вопросам распределения квотных должностей в организации, уточнению бюджета на 2023 год. Также Совет министров иностранных дел ОДКБ принял ряд политических заявлений. Одно из них касалось положения в Афганистане, второе – предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

«В целом заседание прошло в дружелюбной, конструктивной обстановке. Договорились, что следующее заседание Совета состоится в ноябре текущего года в Минске», - заключил Марат Сыздыков.

До заседания министры встретились с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Напомним, заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК находится в Минске с официальным визитом по приглашению главы белорусского внешнеполитического ведомства. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи подчеркнул, что Казахстан всегда может рассчитывать на поддержку. Мурат Нуртлеу назвал встречу с главой РБ теплой и открытой.