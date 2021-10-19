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    09:56, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Страны мира с наибольшим ростом заболеваемости КВИ назвали в Минздраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в мире, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в мире зарегистрировано более 240 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется около 300 тысяч случаев. Умерло более 4,9 млн человек», - сказал Алексей Цой.

    Министр отметил, что по данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 33 странах отмечается рост заболеваемости.

    «За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 122%, в Грузии - 98%, на Украине – 69%, Венгрии – более 50%, в Армении – более 40%, в России 30%, в Молдове – более 20%, Турции, Австрии и Германии, Кыргызстане, Беларусь - от 2 до 10%», - уточнил Алексей Цой.

    Согласно озвученным данным, снижение прироста заболеваемости отмечается в 21 стране ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле - на 61%, Испании - на 43%, в Швейцарии - на 39%, в Черногории - на 24%, в Италии - на 22%, во Франции - на 16%, в Азербайджане - на 7%.

    Ранее Алексей Цой рассказал об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в мире Алексей Цой Правительство РК ВОЗ Минздрав РК
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