Страны мира с наибольшим ростом заболеваемости КВИ назвали в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об эпидемиологической ситуации с заболеванием коронавирусной инфекции в мире, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в мире зарегистрировано более 240 млн случаев КВИ, за сутки регистрируется около 300 тысяч случаев. Умерло более 4,9 млн человек», - сказал Алексей Цой.

Министр отметил, что по данным Европейского региона ВОЗ за последние две недели из 54 стран в 33 странах отмечается рост заболеваемости.

«За последние 14 дней наибольший прирост заболеваемости отмечался в Польше, где заболеваемость выросла более чем на 122%, в Грузии - 98%, на Украине – 69%, Венгрии – более 50%, в Армении – более 40%, в России 30%, в Молдове – более 20%, Турции, Австрии и Германии, Кыргызстане, Беларусь - от 2 до 10%», - уточнил Алексей Цой.

Согласно озвученным данным, снижение прироста заболеваемости отмечается в 21 стране ЕвроВОЗ, в том числе в Израиле - на 61%, Испании - на 43%, в Швейцарии - на 39%, в Черногории - на 24%, в Италии - на 22%, во Франции - на 16%, в Азербайджане - на 7%.

Ранее Алексей Цой рассказал об изменениях в карантинных ограничениях в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.