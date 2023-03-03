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Страны Евросоюза приступают к совместным закупкам газа

3 Марта 2023, 11:25
Страны Евросоюза приступают к совместным закупкам газа Фото: gov.kz

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Евросоюз приступает к совместным закупкам газа в качестве чрезвычайной меры по выходу из энергетического кризиса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

«Пока совокупный спрос, о котором мы узнали в четверг в середине дня, составляет 23-24 млрд кубометров на три года. Как мы слышали от наших стран-членов, основные газовые операторы делают всё возможное, чтобы обеспечить как можно больше газа на следующую зиму.

Закупаться будут как трубопроводный, так и сжиженный природный газ. Компании будут покупать его либо индивидуально, либо через консорциумы. Но переговоры о заключении контрактов будут вестись вне платформы ЕС. Поставки газа будут использоваться для потребления и пополнения хранилищ», - отметил вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

План состоит в том, чтобы объединить спрос стран-членов ЕС и сопоставить его с предложением международных поставщиков. Ожидается, что это приведет к понижению цен на газ и поможет малым странам в глобальной конкуренции.

«Мы должны быть абсолютно бдительными, определенно не останавливаться на достигнутом, потому что мы живем в очень трудный период. Мы действуем в обстановке очень жёсткого рынка, когда любой небольшой промышленный инцидент на стороне поставщика или на стороне инфраструктуры может создать огромные проблемы. Поэтому должны работать с определенными резервами, должны быть уверены, что не столкнёмся с теми же дилеммами, что и в прошлом году, когда речь идет о надежности поставок», - добавил Марош Шефчович.


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