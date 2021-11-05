Страны Европы и Центральной Азии – в эпицентре пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Практически каждая страна Европы и Центральной Азии переживает очередную волну пандемии, либо стоит перед такой угрозой – нынешний темп распространения COVID-19 в этом регионе бьет рекорды. Об этом с большой обеспокоенностью сообщают из ВОЗ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ООН.

На прошлой неделе в Европе и Центральной Азии было выявлено 1,8 млн новых случаев COVID-19, 24 тысячи человек скончались. Рост этих показателей по сравнению с предыдущей неделей составил 6 и 12 процентов соответственно. Более того, именно на Европу и Азию пришлось 59 процентов глобальной заболеваемости и 48 процентов всех случаев летального исхода.

«Мы видим рост заболеваемости во всех возрастных группах, но больше всего нас беспокоит, что чаще заражаться стали люди старшего возраста, поскольку представители этой группы чаще страдают от осложнений и подвержены большему риску умереть от COVID-19, – заявил глава Европейского бюро ВОЗ д-р Ханс Клюге. – В настоящее время 75 процентов всех летальных исходов приходится на людей старше 65 лет».

Показатели госпитализации с COVID-19 в регионе за неделю удвоились. Если нынешние темпы распространения инфекции сохранятся, к февралю системы здравоохранения 43 стран Европы и Центральной Азии могут не справиться с наплывом больных, предупредил д-р Клюге.

По его словам, рост заболеваемости связан с двумя факторами – недостаточным охватом вакцинацией и ослаблением карантинного режима.

Вакцины – это спасение, убеждены в ВОЗ. Об этом говорят цифры – несмотря на то, что заболеваемость приближается к рекордным показателям, число летальных исходов составляет лишь половину от тех показателей смертности, что наблюдались на пике прошлых волн пандемии.

«Это свидетельствует об эффективности вакцин, – отметил глава Европейского бюро ВОЗ. – Архиважная задача властей сделать так, чтобы обеспечить людей вакцинами и убедить их в необходимости вакцинации».

В целом в регионе введен миллиард доз вакцин, привито 47 процентов его жителей, но уровень вакцинации не везде одинаков. Так, в восьми странах вакцинировано 70 процентов населения, а в двух – менее десяти. Чем ниже уровень вакцинации, тем больше заполненность больниц. Это касается стран Балтии, Центральной и Восточной Европы и Балкан.

Во многих случаях недостаточная вакцинация объясняется нежеланием людей прививаться. «Большинство госпитализированных с COVID-19 и тех, кто скончался от этой болезни, не были вакцинированы», – добавил д-р Клюге.

В ВОЗ рекомендуют вводить людям с ослабленной имунной системой дополнительную дозу вакцины через один-три месяца после первого полного курса вакцинации. Более того, рекомендуется рассмотреть возможность введения бустерных – усиливающих действие вакцины – доз всем людям старше 60 лет.

Вакцины остаются самым действенным средством противостояния пандемии. Но эффективность вакцинации значительно возрастает, когда сочетается с другими методами борьбы.

Согласно научным данным, если 95 процентов населения Европы и Центральной Азии будут носить маски, можно будет спасти 188 тысяч из полмиллиона жителей региона, которые по оценкам скончаются от COVID-19 к февралю следующего года.

Выявление и изоляция инфицированных и тех, кто находился в контакте с ними, проветривание помещений и соблюдение физической дистанции, а также все остальные инструменты из уже известного арсенала вкупе с вакцинацией – такова, согласно ВОЗ, формула успешного преодоления нынешнего этапа кризиса.

«Я доволен тем, что за последние две недели 23 страны Европы и Центральной Азии подошли к вопросу со всей ответственность и существенно ужесточили социальные меры, – добавил д-р Клюге. – Но у меня вызывает беспокойство тот факт, что семь стран, напротив, ослабили их».

Учитывая сложившуюся в регионе тревожную ситуацию, представитель ВОЗ призвал все страны, ослабившие карантинные меры, пересмотреть свое решение.

«Профилактика распространения инфекции, когда она проводится правильно и последовательно, не мешает нам жить, – считает он. – Меры предотвращения заболеваемости не ограничивают нашу свободу, а обеспечивают ее. Другими словам, лучший способ избежать «локдауна» – абсолютно крайней меры – это вовремя применять социальные меры, помогающие снизить распространение инфекции».

Глава Европейского бюро ВОЗ напомнил также о приближении сезона гриппа и предупредил о его опасности.

«Европа переживает очередную волну и вновь, как и год назад, оказалась в самом эпицентре пандемии. Но сегодня мы знаем и умеем больше. У нас в распоряжении больше инструментов, чтобы смягчить удар для населения», – подытожил свое выступление д-р Клюге.