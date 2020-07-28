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Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса - СМИ

28 Июля 2020, 19:23
Страны Европы готовятся ко второй волне коронавируса - СМИ

ЛОНДОН. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Европа готовится ко второй волне коронавируса на фоне вспышек инфекции в отдельных странах, что повышает вероятность повторного введения карантинных ограничений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Правительство Бельгии предупредило, что в стране может быть введен жесткий карантин в связи с увеличением числа инфицированных на 71% в период с 17 по 23 июля - с 163 до 279 случаев. «Если мы не сможем снизить уровень распространения коронавируса, то это будет коллективным провалом», - сказала бельгийский премьер-министр Софи Вильмес по итогам заседания совета национальной безопасности и настоятельно рекомендовала гражданам по мере возможности работать из дома.

Испанский регион Каталония также может вновь ввести ограничения, если вспышки COVID-19 не будут взяты под контроль в течение 10 дней. Здесь распространение инфекции было выявлено в клубах и барах среди отдыхающих, а также среди сезонных рабочих, собирающих урожай фруктов и овощей. За последние две недели в Каталонии было зафиксировано почти 8 тыс. случаев заражения, в то время как во всей Испании - 16 тыс. Правительство региона в этой связи распорядилось закрыть все ночные клубы и ввело ночной «комендантский час» для баров Барселоны и Лериды.

Во Франции министр здравоохранения Оливье Веран призвал к большей бдительности после скачка числа случаев заражения среди молодежи, а консультативный орган общественного здравоохранения Германии заявил, что он «глубоко обеспокоен» ростом числа больных за последние несколько недель.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге ранее в интервью газете The Daily Telegraph заявил, что европейские страны должны подготовиться ко второй волне коронавирусной инфекции, уделив особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. По его словам, осенью континент может столкнуться со второй волной коронавируса, которая может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью.


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