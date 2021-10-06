Страны ЕС призывают расследовать рекордный скачок цен на газ

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Пять стран Европы выступили с предложением о проведении расследования причин рекордного скачка цен на газ в ЕС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление пяти стран, обнародованное журналистом агентства Bloomberg Хавьером Бласом в Twitter.

В своем заявлении Испания, Франция, Чехия, Греция и Румыния отмечают резкий рост цен на газ в последние месяцы, что не может не сказаться на местных компаниях, потребителях, а также на малом и среднем бизнесе.

Министры экономики и финансов пяти стран ЕС, подписавших документ, предлагают разработать общеевропейский набор инструментов, чтобы координировать ответные меры на резкие скачки цен.

Во-вторых, страны ЕС выступают за проведение расследования, которое поможет понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны. По мнению авторов документа, необходимо установить общие правила по объемам запасов газа, тем самым удастся смягчить скачки цен.

В документе отмечается необходимость проведения реформы рынка электроэнергии ЕС. Рынок электроэнергии ЕС облагает рядом преимуществ. Реформа призвана улучшить взаимосвязь между стоимостью выработки электричества и его конечной ценой для европейских потребителей.

Авторы документа также считают, что нужно сфокусироваться на достижении энергетической независимости посредством инвестирования в диверсификацию источников энергии и снизить зависимость ЕС от стран-экспортеров газа как можно скорее.

Издание Fortune отмечает, что во вторник эталонный контракт на газ TTF в Нидерландах совершил скачок более чем на 14% в течение дня. Цена на газ выросла до 107 евро за мегаватт час к полудню. Это самая высокая цена за газ в Европе за всю её историю.

Газ по-прежнему играет критически важную роль для отопления и промышленного производства в Европе и поддерживает стабильность энергобаланса в регионе даже при росте возобновляемой энергетики. Но энергетический кризис не ограничивается только газом. Цены растут почти по всему энергетическому сектору: региональные эталонные цены на электроэнергию также растут, как и эталонные цены на уголь, выбросы углерода и нефть.