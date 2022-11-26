Страны ЕС ищут возможность ограничить приток мигрантов

26 Ноября 2022, 06:14

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После недавних разногласий между Римом и Парижем министры внутренних дел стран ЕС собираются вместе для обсуждения предложений Еврокомиссии по сокращению потока мигрантов, направляющихся на континент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

План действий содержит призыв к государствам-членам ускорить программу переселения, согласованную рядом европейских стран еще в июне. Документ предполагает также выделение 600 миллионов евро на финансирование стран Северной Африки.

Наиболее спорным вопросом остается роль судов неправительственных организаций. Должны ли страны брать на себя ответственность за зарегистрированные суда НПО, за их деятельность и мигрантов, которых они спасают? Италия, Кипр и Мальта настаивают на том, что государства, под чьими флагами эти суда ходят, должны играть определенную роль. Я

«Итальянское правительство ссылается на положения, которые не прописаны нигде в законодательстве. Так, закон не требует, чтобы государства под чьими флагами ходят суда, заботились бы о них и в обязательном порядке вмешивались в случае чрезвычайных ситуаций в море с участием этих судов.

Мы настаиваем на том, что на 100% соблюдаем закон. Мы делаем все, что должны делать в соответствии с законом. Кто не соблюдает свои обязательства, так это государства-члены ЕС.Они не координируют спасательные операции и не назначают автоматически места для безопасного пребывания, как это должно быть.

Поэтому нам не нужны нововведения, нам просто нужно, чтобы государства-члены или страны, подписавшие Международную конвенцию, выполняли свои обязательства», - отметил глава миссии «Поиск и спасение» «Врачей без границ» Хуан Матиас Хиль.

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