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Страны ЕС договорились о чрезвычайном плане по экономии газа
26 Июля 2022 18:31

Страны ЕС договорились о чрезвычайном плане по экономии газа

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный план по сокращению потребления газа, согласованный государствами Евросоюза, был утвержден на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

«Страны Европейского Союза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа. Во вторник, 26 июля, он был большинством голосов утвержден на специальной встрече министров энергетики стран ЕС в Брюсселе», - сообщило представительство Чехии при ЕС. Чехия председательствует в Евросоюзе.

Цель нового плана - снизить риски, которые могут возникнуть в результате полного прекращения поставок газа из России. Согласно источникам в дипломатических кругах, предложенный Еврокомиссией план предполагает сокращение национального потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на 15%.

Кроме того, предполагается возможность объявления тревоги в рамках ЕС в случае широкомасштабного дефицита газовых поставок. Должны быть также установлены обязательные целевые показатели по экономии потребления газа, причем по сравнению с первым проектом Еврокомиссии барьеры для этих показателей были повышены, а количество возможных исключений из плана увеличено.

Ранее, 25 июля, «Газпром» сообщил об остановке еще одной турбины Siemens на компрессионной станции «Портовая», отвечающей за прокачку по газопроводу «Северный поток», объяснив это необходимостью проведения ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки газа по «Северному потоку» сократятся с 27 июля до 33 млн куб. м в сутки, что составит около 20% от пропускной мощности.

Также сообщалось, что немецкая компания Siemens Energy отправила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать, обслуживать и транспортировать турбины для компрессионной станции «Портовая» газопровода «Северный поток».


Фото: dw.com


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