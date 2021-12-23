Страны ЕАЭС вырабатывают общие подходы к обеспечению свободы движения трудящихся во время пандемий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, направленную на обеспечение свободы движения рабочей силы в Союзе во время пандемий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

Представляя документ, министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев отметил, что в условиях COVID-19 быстро изменяющиеся условия на едином рынке труда Союза диктуют необходимость создания гибких механизмов содействия трудоустройству граждан стран ЕАЭС.

Акцент рекомендации сделан на выработке общих подходов в вопросах регулирования процессов трудовой миграции на едином интеграционном пространстве во время пандемий.

Странам ЕАЭС рекомендуется разрешать въезд на свою территорию гражданам других государств-членов, у которых имеются подтвержденные договоренности с работодателями и компетентными органами государства трудоустройства о принятии на работу.

Кроме того, в рекомендации учтены вопросы соблюдения санитарно-эпидемиологических требований государств выезда и государств трудоустройства.

Также в ходе заседания Коллегии были рассмотрены предложения по кооперационным проектам в сфере здравоохранения, прежде всего в области научных исследований и внедрения инновационных разработок по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.

Эти предложения разработаны в рамках реализации мер и механизмов Стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года

в области здравоохранения.

По словам Руслана Бекетаева, реализация совместных инициатив и кооперационных проектов в сфере здравоохранения будет способствовать созданию условий для взаимной интеграции науки стран ЕАЭС, получения новых знаний, освоения новых технологий и налаживания научных контактов, что особенно важно в условиях глобальных угроз, таких как пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, повлекшая масштабные негативные социально-экономические последствия для всех стран.

«Такие проекты будут способствовать совместной генерации знаний в рамках ЕАЭС, поскольку сегодня решение наиболее значимых проблем здравоохранения возможно лишь сообща», – сказал Руслан Бекетаев.