Страны ЕАЭС создадут Национальные системы отслеживания товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном заседании Комитета по финансам и бюджету рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Документ направлен на создание условий, исключающих использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого, а также на обеспечение контроля за операциями, связанными с оборотом товаров.

Соглашением предусматривается создание каждым государством-членом ЕАЭС Национальной системы прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, обмен информацией из национальных систем посредством информационной платформы ЕЭАС, проведение пилотного проекта по запуску функционирования механизма прослеживаемости, а также обеспечение его функционирования на постоянной основе.

Как отметил в своем докладе вице-министр финансов РК Канат Баедилов, внедрение системы прослеживаемости товаров в ЕАЭС позволит обеспечить законность оборота товаров и устранение условий для оборота контрафактных товаров, как на территории государств-членов ЕАЭС, так и при трансграничном перемещении.

«Действие Соглашения распространяется на правоотношения, связанные с оборотом товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, конфискованных и обращенных в доход государства, а также задержанных таможенными органами и не востребованными лицами, обладающими полномочиями в отношении таких товаров», - сказал К. Баедилов.

Принятие законопроекта позволит создать механизм, устраняющий условия для оборота контрафактных товаров, сквозная прослеживаемость на всех стадиях движения по цепочке «производство – поставка – реализация» в сочетании с маркировкой товаров позволит контролировать и мониторить статус продукции. Для бизнеса - электронное подтверждение законности оборота товаров при перемещении на территории ЕАЭС повысит конкурентоспособность и расширит рынок сбыта продукции. Кроме того, документальная идентификация товаров на основе сведений из национальных систем прослеживаемости позволит минимизировать издержки бизнеса по получению достоверных данных по обороту товаров. Для государства создание условий, исключающих использование схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, напрямую повлияет на повышение собираемости таможенных и налоговых платежей.

Документ передан на рассмотрение Палаты.