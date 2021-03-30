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Страны ЕАЭС помогут друг другу при возникновении форс-мажорных ситуаций на рынке продовольствия

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Марта 2021, 21:20
Страны ЕАЭС помогут друг другу при возникновении форс-мажорных ситуаций на рынке продовольствия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла распоряжение о создании Рабочей группы по вопросам оперативных поставок сельскохозяйственных товаров между странами Евразийского экономического союза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

В состав рабочей группы вошли представители министерств государств-членов и Комиссии, в сферу компетенции которых входят вопросы развития аграрного рынка.

Заседания группы будут проводиться в случае возникновения дефицита сельскохозяйственных товаров на внутренних рынках стран ЕАЭС, вызванного форс-мажорными и другими неблагоприятными обстоятельствами, в том числе торгово-экономическими, ветеринарными, санитарно-эпидемиологическими.

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При поступлении в Комиссию инициативы от одной из стран группой будут проработаны возможности дополнительных поставок сельскохозяйственных товаров партнерам по Союзу, сформированы параметры межгосударственных поставок на трехмесячный период с выработкой при необходимости предложений по развитию взаимной торговли.

«Создание такой оперативной площадки является элементом формирования устойчивой агропродовольственной системы Союза, который в случае форс-мажорных ситуаций позволит эффективно использовать потенциал партнеров по Союзу для обеспечения потребностей продовольственного рынка наших стран», – отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

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