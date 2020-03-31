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Страны ЕАЭС координируют действия по противодействию COVID-19

Автор:  
Медет Ахметов
31 Марта 2020, 14:45
Страны ЕАЭС координируют действия по противодействию COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Внеочередного Совета ЕЭК принято решение о совместных и скоординированных действиях при реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Сообщается, что стороны будут обмениваться информацией и проводить оперативные консультации по предпринимаемым действиям и принимаемым национальным нормативным правовым актам в целях реагирования на распространение коронавирусной инфекции. Будет налажено взаимодействие и координация деятельности между уполномоченными органами сторон в сфере здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Распоряжением Совета поручено проработать вопросы оказания взаимной помощи, в том числе рассмотреть возможность оказания гуманитарной помощи и адресных коммерческих поставок государствам Союза в случае возникновения на их территории дефицита товаров. Для решения оперативных вопросов организации поставок товаров первой необходимости в государствах Союза будут определены должностные лица, наделенные полномочиями по принятию решений по проблемным вопросам.

Наряду с этим, решено продолжить работу по дополнению списков товаров, в период пандемии ввозимых на таможенную территорию Союза беспошлинно.

Решения, связанные с мерами реагирования на распространение коронавирусной инфекции (в сферах таможенно-тарифного, нетарифного и таможенного регулирования, осуществления транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного контроля, технического регулирования и трудовой миграции), будут обсуждаться во внеочередном порядке и вступать в силу в 10-дневный срок (или менее, если это предусмотрено Договором о ЕАЭС).

Правительствам и Комиссии даны поручения продолжить работу по выработке совместных мер по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, содействию экономическому развитию в условиях пандемии. Совет Комиссии обсудит подготовленные предложения на заседании 3 апреля.


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