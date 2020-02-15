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Страны ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка

15 Февраля 2020 13:44
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Страны ЕАЭС договорились об обеспечении максимальной эффективности единого рынка

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В Москве прошли консультации по обсуждению проекта документа, определяющего стратегические направления Евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

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Заседание проводил новый председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии М. Мясникович.

Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК А. Смаилов.

По итогам обсуждений государства-члены ЕАЭС пришли к консенсусу по вопросам обеспечения максимальной эффективности единого рынка ЕАЭС, формированию цифрового пространства ЕАЭС, обеспечению цифровизации процесса государственных закупок и доступу к ним, реализации кооперационных проектов, совершенствованию институциональной базы ЕАЭС и т.д.

По итогам заседания стороны договорились продолжить обсуждение проекта стратегических направлений на очередном заседании Совета ЕЭК.

Обсуждаемые стратегические направления рассматриваются сквозь призму интересов Казахстана, направленных на максимизацию экономических выгод для нас от углубления экономических интеграционных процессов.

Напомним, что проект стратегических направлений разрабатывается в реализацию принятой в декабре 2018 года Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.


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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Правительство РК, Экономика, ЕАЭС,
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