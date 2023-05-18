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Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями

Автор:  
Серик Сабеков
18 Мая 2023, 10:50
Страны ЕАЭС будут обмениваться кредитными историями

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили на закон «О ратификации Соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соглашение содержит порядок обмена и перечень передаваемой информации. Сюда входит: запрос о предоставлении кредитного отчета, сам кредитный отчет, согласие субъекта кредитной истории, а также документы, касающиеся её оспаривания», - пояснил сенатор Сегей Карплюк, представляя документ на пленарном заседании палаты.

Как отмечено в заключении Комитета по финансам и бюджету, цель закона - создание условий для развития трансграничного кредитования на общем финансовом рынке ЕАЭС за счет обеспечения взаимного доступа к кредитной информации кредитным организациям, находящимся на территории ЕАЭС, для адекватной оценки кредитных рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов.

Соглашение устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащий трансграничному обмену. Кроме того, Соглашение определяет основные принципы защиты прав и законных интересов потребителей и поставщиков финансовых услуг при оформлении кредитных отношений, полномочия органов, регулирующих финансовый рынок государств-членов.

Ожидается, что ратификация соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС, что, в свою очередь, благоприятно отразится на экономике Казахстана.


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