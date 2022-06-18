18 Июня 2022 01:03

Страны-члены ВТО приняли беспрецедентный пакет решений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утром 17 июня в Женеве состоялась официальная церемония закрытия 12-ой Министерской конференции ВТО (МК-12), Председателем и соорганизатором которой является Республика Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

В роли Председателя МК-12 выступал Первый заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан Т.М. Сулейменов. Заседание высшего органа ВТО, принимающего решения и определяющего вектор развития мировой торговли, длилось 5 дней (и ночей). Интенсивные переговоры 164 стран-членов Организации дали свои плоды. Странам удалось достичь консенсуса по беспрецедентному количеству важнейших для мировой торговли вопросов, сообщает пресс-служба Минторговли РК.

В частности, странам удалось запустить процесс реформирования ВТО, принять Министерскую декларацию о мерах реагирования ВТО на пандемию COVID-19 и готовности к будущим пандемиям, Министерское решение по Соглашению ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), Министерскую декларацию о срочных мерах реагирования на отсутствие продовольственной безопасности, Министерское решение об освобождении закупок продовольственных товаров Всемирной продовольственной программой от экспортных запретов и ограничений, Рабочую программу по электронной торговле, а также принять новое Соглашение ВТО по рыболовным субсидиям. Переговоры по последнему длились больше 20 лет.

Министерская конференция должна была завершиться 15 июня, но Министры договорились продлить конференцию на один день.

Страны-члены ВТО единогласно избрали Казахстан в качестве председательствующей и принимающей стороны 12-ой Министерской конференции ВТО осенью 2018 года. Конференция должна была состояться в Нур-Султане в июне 2020 года. Однако, в связи с пандемией COVID-19, страны приняли решение перенести МК-12 на более поздний срок.