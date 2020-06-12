Страны Центральной Азии обсудили вопросы сотрудничества в области безопасности
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял участие в онлайн-встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Афганистана, организованной Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.
В мероприятии также участвовали помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча, спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Петер Буриан и директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Туула Юрьола.
В ходе встречи участники обсудили текущие тенденции и события, связанные с безопасностью в регионе, а также актуальные вопросы регионального сотрудничества. Особое внимание было уделено национальным инициативам и предложениям по преодолению кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Е. Ашикбаев представил видение Правительства РК на посткризисный период, а также ознакомил участников с усилиями, которые принимает наша страна в борьбе с COVID-19 и его последствиями на страновом, региональном и международном уровне. Так, было отмечено, что Казахстан оказывает всемерное содействие своим партнерам по Центральной Азии и поддерживает основные международные инициативы по линии ООН.
Замминистра призвал центрально-азиатских партнеров поддержать казахстанские инициативы по укреплению сотрудничества в области обеспечения региональной безопасности, а также имплементации целей устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане.
Представители ООН, ЕС и ОБСЕ положительно отметили взаимодействие государств Центральной Азии и Афганистана в вопросах преодолении негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
Участники встречи выразили поддержку усилиям РЦПДЦА, ЕС и ОБСЕ по содействию региональному сотрудничеству, укреплению мира и безопасности в регионе.
Напомним, Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.Назарбаев является инициатором создания РЦПДЦА в декабре 2007 года. В мире существует только 3 подобных Центра ООН: один в Центральной Азии и два в Африке.
Центр оказывает поддержку региональным усилиям в сфере предотвращения конфликтов и противодействия современным вызовам и угрозам (терроризм, наркотрафик, водно-энергетические вопросы и пр.).
- Как будет обеспечена безопасность учащихся на ЕНТ в столице
- Какие нарушения выявляют на торговых объектах санслужбы СКО
- Какие нарушения карантинных мер выявили в Кокшетау
- Из Киева в Алматы вылетели 42 казахстанца
- Объекты бизнеса в селах Павлодарской области проверяют на соблюдение санитарных норм
- Давайте не подводить друг друга: аким Алматы призвал предпринимателей не нарушать санитарные правила
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана