Страны Центральной Азии обсудили вопросы положения женщин и девочек в регионе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Структура «ООН-женщины» при поддержке Министерства иностранных дел Казахстана организовала встречу представителей гражданского общества стран региона для обсуждения актуальных вопросов по положению женщин спустя 25 лет после принятия Пекинской декларации на тему «От Пекина до Парижа: преобразование обязательств в действия в Центральной Азии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Во встрече, прошедшей вчера под председательством известного казахстанского дипломата Мадины Жарбусыновой, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, присутствовавшие в 1995 году на Четвертой всемирной конференции по положению женщин, а также активисты гражданского общества разных поколений.

Участники поделились своим мнением о том, как достигнутые на той встрече в Пекине договоренности изменили в лучшую сторону положение женщин в мире и в регионе Центральной Азии в частности, и о том, что ещё необходимо сделать правительствам и гражданскому обществу для обеспечения подлинного равенства полов и расширения прав и возможностей женщин и девочек, в каких сферах необходимы преобразования для достижения этих целей.

На мероприятии выступила Региональный директор Структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир. По её словам, «прогресс в области гендерного равенства необходимо ускорить, и важно обеспечить равное разделение полномочий, гарантировать активизм женщин и преодолеть структурные препятствия и дискриминационные нормы, которые ограничивают женщин во всех сферах жизни». На следующей неделе в Париже состоится глобальный Форум «Поколение равенства», на котором правительства и гражданские общества смогут представить свои инициативы и приоритеты на глобальном уровне.

«Мы высоко ценим поддержку, оказываемую Правительством Казахстана, в частности Министерством иностранных дел, в совместных усилиях по поиску более подходящего и эффективного способа восполнить существующие пробелы в знаниях и опыте по вопросам гендерного равенства», – подчеркнула А. Эль-Ясир.

C 30 июня по 2 июля под эгидой Структуры «ООН-женщины» и правительства Франции пройдет форум «Поколение равенства», который представляет собой глобальное мероприятие, посвященное вопросам гендерного равенства и направленное на обеспечение ряда конкретных обязательств для достижения прогресса на пути к гендерному равенству в ближайшие пять лет.