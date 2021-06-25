Страны Центральной Азии обсудили вопросы положения женщин и девочек в регионе
Во встрече, прошедшей вчера под председательством известного казахстанского дипломата Мадины Жарбусыновой, приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, присутствовавшие в 1995 году на Четвертой всемирной конференции по положению женщин, а также активисты гражданского общества разных поколений.
Участники поделились своим мнением о том, как достигнутые на той встрече в Пекине договоренности изменили в лучшую сторону положение женщин в мире и в регионе Центральной Азии в частности, и о том, что ещё необходимо сделать правительствам и гражданскому обществу для обеспечения подлинного равенства полов и расширения прав и возможностей женщин и девочек, в каких сферах необходимы преобразования для достижения этих целей.
На мероприятии выступила Региональный директор Структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии Алия Эль-Ясир. По её словам, «прогресс в области гендерного равенства необходимо ускорить, и важно обеспечить равное разделение полномочий, гарантировать активизм женщин и преодолеть структурные препятствия и дискриминационные нормы, которые ограничивают женщин во всех сферах жизни». На следующей неделе в Париже состоится глобальный Форум «Поколение равенства», на котором правительства и гражданские общества смогут представить свои инициативы и приоритеты на глобальном уровне.
«Мы высоко ценим поддержку, оказываемую Правительством Казахстана, в частности Министерством иностранных дел, в совместных усилиях по поиску более подходящего и эффективного способа восполнить существующие пробелы в знаниях и опыте по вопросам гендерного равенства», – подчеркнула А. Эль-Ясир.
C 30 июня по 2 июля под эгидой Структуры «ООН-женщины» и правительства Франции пройдет форум «Поколение равенства», который представляет собой глобальное мероприятие, посвященное вопросам гендерного равенства и направленное на обеспечение ряда конкретных обязательств для достижения прогресса на пути к гендерному равенству в ближайшие пять лет.