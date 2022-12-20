Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин

20 Декабря 2022, 11:19

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Страны Центральной Азии должны укреплять связи в различных сферах. Об этом заявил Государственный советник РК Ерлан Карин, выступая на первом Центрально-Азиатском медиафоруме, стартовавшем в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы активно развивается сотрудничество между государствами Центральной Азии. Особый импульс этому придали консультативные встречи глав государств Центральной Азии, первая встреча которых состоялось в Казахстане. Сейчас Центральная Азия становится самостоятельным регионом. Это плод нашего стремления показать региональную идентичность, сформировать общее культурное пространство и представить миру. Мы должны углубить эту деятельность», - сказал Е. Карин.

В этом контексте он подчеркнул необходимость укрепления связей в медиа, культурно-гуманитарной сфере, общественно-политической жизни.

«Благодаря таким коллегиальным встречам развивается региональная идентичность, укрепляется целостность. Казахстан всегда готов поддержать работу в этом направлении, реализовать различные инициативы. Сегодняшний медиафорум в Астане является ярким тому подтверждением. Поэтому я надеюсь, что на форуме будут высказаны важные мнения, отвечающие общим интересам стран Центральной Азии», - добавил Государственный советник РК.