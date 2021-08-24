Страны «Большой семерки» сделают специальное заявление по Афганистану
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня во второй половине дня (по европейскому времени) состоится саммит глав стран «Большой семерки», посвященный ситуации в Афганистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Представители европейских институтов сообщили, что планируется принятие заявления стран «Большой семерки» по Афганистану.
Также будут рассмотрены вопросы эвакуации граждан ЕС и Афганистана, миграции, оценки региональной ситуации и оказания гуманитарной помощи населению страны.
По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день из аэропорта города Кабул эвакуированы около 400 граждан ЕС и Афганистана, сотрудничавших с делегацией Евросоюза в афганской столице.
Большая семёрка (Group of Seven — Группа семи, G7) — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
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