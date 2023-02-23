Страны Азии лидируют в рейтинге старейшего населения в мире

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Число людей в возрасте 65 лет и старше удвоится в течение следующих трех десятилетий, достигнув 1,6 миллиарда в 2050 году, следует из доклада Организации объединенных наций (ООН), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на информационный портал Statista.

Азиатский регион, как сообщается, находится в авангарде этой тенденции. Ожидается, что к 2050 году примерно 40 % населения Гонконга, Южной Кореи и Японии будет 65 лет и старше. Среди же европейских стран, по оценкам ООН, процесс старения будет к этому времени наблюдаться в Италии (до 37,1%), Испании (36,6%), Греции (34,5%) и Португалии (34,3%).

За последнее десятилетие азиатские экономики переживают значительный сдвиг, в виду чего ожидаемая продолжительность жизни в этих странах продолжает быстрыми темпами улучшаться.

В докладе отмечается, что старение населения несет с собой как проблемы, так и возможности. Одной из главных задач для стран, сталкивающихся с этой глобальной тенденцией, является обеспечение потребностей растущего числа пожилых людей. Это может включать в себя меры по повышению установленного законом пенсионного возраста, обеспечению равного доступа к социальным сферам и рабочим местам на протяжении всей жизни.

При этом страны, находящиеся на ранних стадиях демографического роста и соответственно предпринимающие эффективные меры в рамках конкретного плана, имеют хорошие шансы в этих вопросах.

Тем временем, продолжающееся старение населения в мире происходит благодаря увеличению продолжительности жизни, а именно улучшению доступа к здравоохранению, санитарии, образованию и борьбе с голодом. Как результат разрыв между высокоразвитыми регионами и остальным миром постепенно сокращается, говорится в документе.

По данным ООН, ожидаемая продолжительность жизни в мире увеличилась с 46,5 лет в 1950 году до 71,7 лет в 2022 году, и ожидается, что этот показатель возрастет до 77,3 к 2050 году. Больше всего увеличение наблюдалось в Азии, где продолжительность увеличилась более чем на 25 лет в период с 1950 по 2000 год.

Прогнозируется, что к 2050 году Азия почти догонит западный мир, а ее средняя продолжительность жизни достигнет почти 80 лет. Африка же будет оставаться единственным регионом, отстающим от остального мира по этим параметрам к 2050 году.

Фото: DPA