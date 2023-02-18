Страны Азии будут использовать половину электроэнергии в мире к 2025 году

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Доля азиатского континента в мировом потреблении электроэнергии стремительно растет, к 2025 году страны этого региона будут использовать половину электроэнергии в мире, следует из февральского отчета Международного энергетического агентства (IEA), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечается в документе, в течение следующих трех лет более 70% роста мирового спроса на электроэнергию будет приходиться на Китай, Индию и Юго-Восточную Азию. При этом это будет сильно наблюдаться в странах с формирующейся рыночной экономикой, тогда как развитые экономики будут снижать зависимость от угля.

В результате мировой спрос на электроэнергию, по прогнозам, будет расти гораздо более быстрыми темпами - на 3% в год, общее увеличение к 2025 году составит примерно 2 500 тераватт-часов (ТВтч), что в два раза превышает текущее годовое потребление электроэнергии Японией.

В отчете IEA говорится, что Китай является крупнейшим фактором в этой трансформации. Если в 2000 году страна потребляла всего 10% мировой энергии, то, по прогнозам, к 2025 году эта доля возрастет до 33%. На увеличение спроса на электроэнергию влияет повышение уровня жизни, несмотря на наблюдаемый в последние годы спад рождаемости в Поднебесной.

Ожидается, что население других крупных стран Азии будет расти до второй половины текущего столетия, что означает еще больший спрос на электроэнергию по мере роста численности населения этих стран и прогресса в их развитии. В то же время, по прогнозам, производство электроэнергии, работающей на газе в Евросоюзе, сократится, а значительный рост на Ближнем Востоке частично компенсирует это снижение.

По данным IEA, доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в структуре мирового производства электроэнергии будет расти с 29% в 2022 году до 35% в 2025 году. С расширением ВИЭ ожидается снижение доли генерации энергии, добываемой на угле и газе.

В то же время энергетический кризис возродил интерес к роли ядерной энергетики в обеспечении энергобезопасности и снижении выбросов углекислого газа (CO2) при производстве электроэнергии. Ожидается, что мировое производство ядерной энергии вырастет в среднем почти на 4% в течение 2023-2025 годов (в 2015-2019 гг. составляло 2%). Более половины прироста до 2025 года будет приходиться на Китай, Индию, Японию и Корею. Это лидерство продиктовано стремлением правительств азиатских стран увеличить производство атомной энергии, чтобы уменьшить зависимость от импорта газа и укрепить энергетическую безопасность.

Тем не менее, как отмечено в отчете, ожидается, что мировое производство электроэнергии как из природного газа, так и из угля останется в целом на прежнем уровне в период с 2022 по 2025 год. Однако тенденции в производстве электроэнергии, работающей на ископаемом топливе, по-прежнему будет зависеть от изменений в мировой экономике, способности энергосистем адаптироваться к вызовам, от погодных явлений, цен на топливо и государственной политики стран.