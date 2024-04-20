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    18:51, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Страны Центральной Азии создадут механизм водно-энергетического сотрудничества

    Страны Центральной Азии создадут механизм водно-энергетического сотрудничества
    Фото: satbayev.university

    В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали, какие меры в области международного сотрудничества предпринимает Казахстан для сохранения водного баланса страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам официального представителя Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиевой, Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими сторонами воды. Она отметила, что подобные переговоры планируются и с другими соседними странами.

    - С этого года Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. Сейчас разрабатывается проект соглашения о создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, – заявила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

    Спикер добавила, что ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них – три крупные трансграничные реки: Иртыш, Или и Эмель. Кроме того, недавно Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Узбекистан Вода Кыргызстан Энергетика Таджикистан Центральная Азия Туркменистан
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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