Страны Центральной Азии создадут механизм водно-энергетического сотрудничества

В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали, какие меры в области международного сотрудничества предпринимает Казахстан для сохранения водного баланса страны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам официального представителя Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиевой, Казахстан договорился с Узбекистаном об установке счетчиков, которые позволят подсчитывать точный объем потребляемой обеими сторонами воды. Она отметила, что подобные переговоры планируются и с другими соседними странами.

- С этого года Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. Сейчас разрабатывается проект соглашения о создании механизма водно-энергетического сотрудничества между странами Центральной Азии с участием Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, – заявила Молдир Абдуалиева на брифинге в СЦК.

Спикер добавила, что ведутся переговоры с Китаем по более чем 20 рекам. Среди них – три крупные трансграничные реки: Иртыш, Или и Эмель. Кроме того, недавно Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН о праве несудоходных видов использования международных водотоков.