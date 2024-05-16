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    11:21, 16 Май 2024 | GMT +6

    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности

    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В столице Казахстана состоялась встреча секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Благодаря целенаправленным усилиям и последовательным шагам президентов наших государств центральноазиатская интеграция выходит на новый уровень. Это говорит об установившимся между нашими странами доверии, о стремлении к укреплению многовековых уз дружбы и добрососедства. Ключевую роль в углублении наших отношений играют консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Данный формат взаимодействия придал значительный импульс развитию всестороннего сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, — сказал на встрече секретарь Совбеза РК Гизат Нурдаулетов. 

    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Он отметил, что активно ведется подготовка к проведению VI Саммита в августе в Астане. 

    — Геополитическая и геоэкономическая турбулентность негативно влияют на состояние безопасности нашего региона. Как отметил сегодня на встрече с нами Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, встречи на уровне секретарей Советов безопасности стран Центральной Азии призваны стать площадкой, объединяющей усилия по противостоянию внешним и внутренним угрозам. Также рассчитываем, что наш формат взаимодействия будет способствовать укреплению позитивной динамики развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Пользуясь случаем, позвольте выразить сердечную признательность вашим странам за проявленную братскую солидарность и оказанную гуманитарную помощь в связи с паводками в РК, — поблагодарил спикер. 

    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     

    — Мы договорились на первоначальном этапе сосредоточиться на трех пунктах, последовательно продвигая их реализацию. Во-первых, водно-энергетическая безопасность, во-вторых — продовольственная безопасность, в-третьих — транспортная безопасность и развитие транспортно-логистического потенциала стран Центральной Азии, — сообщил секретарь Совбеза РК. 

    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform
    Страны Центральной Азии объединят усилия в трех направлениях безопасности
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

     

    Теги:
    Президент Казахстана Совбез РК Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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