Страны ШОС запустят программу научных грантов

На встрече министров науки стран-участниц ШОС договорились запустить программу совместных научных грантов с выделением отдельного финансирования. Уже к концу этого года сформулируют все необходимые документы и объявят первые гранты совместных научных исследований. Об этом на международном симпозиуме сообщил министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.

Министр Саясат Нурбек отметил, что наука перестала быть уделом маленьких коллективов, и открывается для получения больших результатов.

— Нужны серьезные вливания. Для получения больших результатов нужно объединять усилия. Несколько дней назад наш Президент подписал принципиально новый закон «О науке и технологической политике». Позже мы детально будем говорить об этом законе. Сейчас отмечу, что впервые мы внедряем механизм налоговой преференции, так называемых супервычетов. Теперь если частая промышленная организация будет инвестировать в инновацию и идти в коллаборации с нашими научными институтами, то будет получать до 150% вычетов через налоги. До 300% мы доведем их уже в следующем году. Наша задача создать привлекательные условия для частных компании для инвестирования в наукоемкую продукцию, — сказал министр науки и высшего образования РК.

Он добавил, что будут пересмотрены функции Фонда науки, то есть от простого грантодателя он получит функционал венчурного фонда. Теперь его задачи: работать с частными инвестициями, частными венчурными фондами, инвестиционными фондами и служить гарантом, использовать государственный рычаг для создания совместных венчурных фондов.

— Технологические принципы финансирования, которые уже накоплены инвестиционно-финансовым миром мы потихоньку начнем приводит в большую науку. В мире этот процесс давно начался. Сейчас происходит отрезвление от цифровой лихорадки, и большие инвесторы понимают, что наукоемкие проекты создают новую ценность и новые точки роста. В этом законе еще много таких новелл, — уточнил Саясат Нурбек на международном симпозиуме.

Он подчеркнул, что Казахстан открыт к сотрудничеству и готов создавать новые коллаборации. По словам Саясата Нурбека, наука Казахстана больше не может замыкаться в себе и должна выходить в открытое пространство.