Названы страны-кандидаты на строительство АЭС в Казахстане

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, каким странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

Было отмечено, что на сегодня проводятся встречи с населением и заинтересованными сторонами по вопросу строительства атомной станции. После, подведя итоги встреч, будет принято решение.

- В нескольких регионах мы провели слушания, мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку по реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков, но на все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы, – заявил Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве.

Глава Минэнерго сообщил, что предквалификацию для строительства АЭС прошли такие страны, как Россия, Китай, Франция и Корея, но это еще не полный список.