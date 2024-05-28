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    14:36, 28 Май 2024 | GMT +6

    Названы страны-кандидаты на строительство АЭС в Казахстане

    АЭС
    Фото: vwalakte / Freepik

    Министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, каким странам могут доверить строительство АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Было отмечено, что на сегодня проводятся встречи с населением и заинтересованными сторонами по вопросу строительства атомной станции. После, подведя итоги встреч, будет принято решение. 

    - В нескольких регионах мы провели слушания, мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку по реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков, но на все эти вопросы были даны исчерпывающие ответы, – заявил Алмасадам Саткалиев на брифинге в Правительстве. 

    Глава Минэнерго сообщил, что предквалификацию для строительства АЭС прошли такие страны, как Россия, Китай, Франция и Корея, но это еще не полный список. 

    - Мы рассматриваем и другие возможности, в частности, строительство малых модульных реакторов. Там возможно участие нескольких стран, в том числе США. Также есть совместные проекты с японскими производителями, - добавил Алмасадам Саткалиев. 

    Теги:
    Правительство РК Минэнерго РК АЭС Алмасадам Саткалиев Атомная энергетика
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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