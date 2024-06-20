Страны ЕАЭС договариваются о взаимном признании ученых званий

В рамках развития общего рынка труда и упрощения процедур трудоустройства граждан государств-членов Евразийского экономического союза обсуждается проект международного договора о взаимном признании документов об ученых званиях, передает агентство Kazinfrom со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

На сегодня граждане государств-членов ЕАЭС, имеющие ученые звания профессора, ассоциированного профессора (доцента) и старшего научного сотрудника, вынуждены проходить процедуры признания по законодательству государства трудоустройства.

Разрабатываемый международный договор позволит освободить обладателей ученых званий от необходимости прохождения соответствующих процедур.

В частности стороны договариваются о стаже научной и (или) научно-педагогической деятельности и других критериях, соответствие которым необходимо для взаимного признания ученых званий.

Планируется осуществлять обмен информацией по вопросам признания документов об ученых званиях между уполномоченными организациями.

Так, например, на официальных сайтах уполномоченных организаций в сети «Интернет» будут размещены тексты нормативных правовых актов, регулирующих вопросы присвоения ученых званий, перечень и образцы ученых званий, сведения об установленных научных аттестациях и т.д.

В целом данная работа осуществляется в целях освобождения казахстанских обладателей ученых степеней от лишних бюрократических формальностей в государствах-членах ЕАЭС.

На сегодня странами «пятерки» продолжаются переговоры по данному вопросу.