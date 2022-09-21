21 Сентября 2022, 14:08

«Stranger» - первый сольный концерт Димаша в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 сентября 2022 года на одном из самых легендарных спортивных сооружений Казахстана - Центральном стадионе города Алматы состоится долгожданный сольный концерт Димаша Кудайбергена «Stranger», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу артиста.

Впервые артист будет давать концерт в Алматы. Зрители из 68 стран мира специально приехали в Казахстан, чтобы зажечь десятки тысяч разноцветных фонариков, освещая Центральный стадион яркими огнями, поддерживая выступление любимого артиста.

В организации концерта задействованы более 200 специалистов. 400 волонтеров будут поддерживать и оказывать содействие в проведении концерта. Зрителей ждет ультрасовременное, масштабное и красочное шоу.

На концерте Димаш исполнит 31 композицию. На протяжении шоу аккомпанировать артисту будет его бэнд-группа.

Прозвучат уже полюбившиеся зрителям песни, которые традиционно поклонники артиста поют всем стадионом. Также впервые на сольном концерте Димаш представит недавно выпущенные новые произведения.

В рамках шоу «Stranger» под сводами Центрального стадиона выйдут в свет премьерные композиции.

Впервые Димаш исполнит песню, которую написал его младший брат Абильмансур Кудайберген. Это стильная молодежная песня, навеянная творчеством известного французского музыканта FKJ. Сам Абильмансур тоже исполнит авторскую инструментальную композицию, написанную маэстро Ренатом Гайсиным.

В концерте также прозвучит недавно анонсированная Димашем композиция на испанском языке, текст который был написан при содействии посольства Казахстана в Мексике. И самая ожидаемая премьера этой осени - авторская композиция Димаша «История одного неба», которая не оставит равнодушным ни одного слушателя.

В концерте будут принимать участие большая интернациональная команда танцоров, а также знаменитый Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный ансамбль танца «Салтанат».

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash