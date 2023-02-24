Стране нужна публичная политика – Талгат Калиев о выборах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стране нужна публичная политика, необходимы люди, которые побеждают в жесткой конкуренции. Так считает глава Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате политической консервации в стране не сформировался рынок политконсалтинга. Сегодня ни партии, ни кандидаты не прибегают к услугам профессиональных политтехнологов, поскольку в классических выборах кандидат является не субъектом, а объектом электорального цикла. Субъектом является политтехнолог, который выстраивает кампанию кандидата. Между кандидатом и депутатом гигантская пропасть. Если сегодня кандидаты считают, что они обрели субъектность благодаря тому, что зарегистрированы, то это глубокое ошибочное мнение», - заявил Талгат Калиев на заседании экспертного клуба «Sarap».

По его мнению, эти выборы должны стать этапом, на котором будет формироваться политическая культура.

«Мы как минимум станем демократичнее, опытнее, появится электоральная грамотность. Возможно, после этих выборов следующие будут еще более интересными, поскольку начнет формироваться институт политической репутации, появится целый пласт публичных политиков, которые сегодня идут в маслихаты. 12 тысяч человек конкурируют за места в маслихатах. Это будут молодые неиспорченные прежними стереотипами, возможно, политики, которые станут профессиональными политиками. Возможно, в будущем будут баллотироваться в Мажилис. Думаю, именно с этой точки зрения сегодняшние выборы важны, поскольку стране необходима публичная политика, необходимы люди, которые побеждают в жесткой конкуренции и это будет самой мощной основой для нового гражданского общества», - заключил Талгат Калиев.

Ранее эксперт раскритиковал подготовку партий и кандидатов к выборам. По его мнению, в предвыборных программах партий много сложных конструкций. Как заявил Т. Калиев, с избирателями нужно разговаривать на их языке короткими, понятными сообщениями.