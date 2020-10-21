Стране нужен Парламент, который поддержит стабильность и преемственность – Казбек Майгельдинов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стране нужен Парламент, который поддержит стабильность и преемственность. Такое мнение высказал известный политолог Казбек Майгельдинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня был дан старт избирательной кампании. Что примечательно, выборы в Мажилис пройдут в конституционные сроки, установленные законодательством. Кроме того, средний возраст депутата Мажилиса 6 созыва должен существенно омолодиться. Так, средний возраст депутатского корпуса Мажилиса пятого созыва составляет – 56 лет. Однако, согласно новым изменениям, впервые в парламентской практике будет введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи, которая будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны», – написал К.Майгельдинов в Facebook.

Политолог отмечает еще одно новшество - введение института парламентской оппозиции.

«Этот шаг является подспорьем для апгрейда становлению современного отечественного института оппозиции. При этом оппозиция должна быть конструктивной и здоровой. К примеру, в Германии термин «конструктивная оппозиция» используется достаточно широко. Так, парламентские партии страны, проигравшие на выборах, обязаны проводить конструктивную политику, предлагать альтернативные решения, обсуждать проблемы в ходе широких дискуссий. Таким образом, парламентская оппозиция должна играть роль не противника, а своеобразного амортизатора народного недовольства», – отметил К.Майгельдинов.

Важным, по его мнению, является и то, что выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным спискам.

«В целом, смешанная схема, которая предоставляет политическим партиям возможность избираться в маслихат по партийным спискам на основе пропорционального представительства должен дать новый толчок в развитии местного самоуправления. Так, «премиальные места» для крупных партий сводятся к минимуму, и малые партии также получают возможность представительства в местном исполнительном органе», – подчеркнул политолог.

К.Майгельдинов выразил надежду на то, что выборы приведут к большей последовательности и стабильности в политике.

«Нам определённо и однозначно ни к чему какая-либо дестабилизация. В период экономического кризиса и пандемии стране необходим Парламент, который сумеет поддерживать стабильность и преемственность в принятии решений важных для дальнейшего развития страны. Обьявляю осенний политический сезон открытым», – заключил политолог.

Напомним, сегодня Глава государства подписал Указ о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

С полным текстом Обращения Главы государства о назначении выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов можно ознакомиться здесь.