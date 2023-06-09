Странам ЕАЭС нужно совместно раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад» — Алихан Смаилов

СОЧИ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов выступил на пленарной сессии III Евразийского конгресса в г. Сочи (РФ), организованного Евразийским банком развития. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В мероприятии также приняли участие главы правительств Азербайджана - Али Идаят оглы Асадов, Армении – Никол Пашинян, Беларуси – Роман Головченко, Кубы – Мануэль Марреро Крус, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода, Узбекистана - Абдулла Арипов.

Алихан Смаилов отметил, что современные глобальные вызовы требуют от стран ЕАЭС активного диалога в широком формате, укрепления партнерских отношений и совместных усилий для процветания всего региона.

Одним из важнейших направлений сотрудничества здесь является развитие транспортной инфраструктуры. Так, важно совместными усилиями раскрывать потенциал транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

«Наши морские порты «Актау» и «Курык», центр «Хоргос», а также планируемый логистический центр в сухом порту г. Сиань в Китае могут стать дополнительными воротами на мировые рынки. Это в полной мере соответствует динамично растущему товарообороту между нашими странами, а также возрастающему транзиту», — сказал Алихан Смаилов.

В этом контексте видится значительный потенциал в сопряжении коридора «Север-Юг» с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ), объемы грузоперевозок по которому в прошлом году выросли более чем в 2 раза.

«При этом важной является проводимая нами работа по синхронному устранению «узких» мест и дальнейшему развитию транспортных маршрутов», — отметил Премьер-Министр.

По его словам, другим примером сотрудничества является строительство железной дороги «Бахты – Аягоз» от границы России через Казахстан до Китая. Этот проект реализуется при финансовой поддержке Евразийского банка развития. Ожидается, что новая дорога существенно сократит расстояние и сроки доставки товаров.

Вместе с тем, Казахстан придает особое значение развитию евразийской промышленной кооперации: запуску совместных производств по переработке и выпуску готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В качестве успешных проектов кооперации глава Правительства назвал завод по производству смазочных материалов совместно с «ЛУКОЙЛом», завод по выпуску шин совместно с «Татнефтью», завод по производству комплектующих с «КАМАЗом» и многие другие.

«Большой потенциал мы также видим в производстве строительных материалов, удобрений и химической продукции, железнодорожного подвижного состава, сельскохозяйственной техники и автотранспортных средств. Приветствуем реализацию совместных проектов и по другим направлениям», — сказал Алихан Смаилов.

Еще одним важным направлением является также сельское хозяйство. Согласно оценкам ЕАБР, реализация агропромышленного потенциала Евразийского региона к 2035 году позволит обеспечить продовольственные потребности 600 млн человек, включая 240 млн собственного населения и до 360 млн – в третьих странах.

«В перспективе экспорт продовольственной продукции региона может повыситься почти в 2 раза – до $74 млрд. Для реализации потенциала важно сосредоточиться на совместных проектах, уделяя особое внимание внедрению передовых технологий и цифровизации», — подчеркнул Премьер-Министр.

Он также отметил значимую роль Евразийского банка развития по всем озвученным направлениям. Так, за 17 лет своей деятельности в рамках ЕАЭС Банк профинансировал 257 успешных проектов на сумму более $13 млрд.

«Считаю, что Банк должен продолжить активную работу по финансированию важных проектов», — заключил Алихан Смаилов.

В Евразийском конгрессе принимают участие представители госорганов, бизнеса, научного и экспертного сообществ десятков стран. Главная тема обсуждения – будущее Евразийского пространства, трансграничное государственно-частное партнерство (ГЧП), продовольственная безопасность, обеспеченность водными ресурсами, возможности для инвестирования и роста капитала стран Центральной Азии.