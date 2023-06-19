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Странам ЦА удалось достичь значительной активизации регионального сотрудничества - председательница Олий Мажлиса Узбекистана

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июня 2023, 12:59
Странам ЦА удалось достичь значительной активизации регионального сотрудничества - председательница Олий Мажлиса Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все наши президенты определили Центральную Азию главным приоритетом внешних политик своих стран. Об этом заявила председательница Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, выступая на заседании Диалога женщин стран Центральной Азии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все наши президенты с первых дней своей независимости определили Центральную Азию, с которой связаны жизненно-важные интересы Узбекистана, главным приоритетом внешних политик своих стран. Этого ключевого направления политики придерживаются абсолютно все президенты наших стран. За столь короткий во взаимоотношениях между нашими странами срок - удалось достичь значительной активизации регионального сотрудничества во всех сферах, в том числе в вопросах гендерного равенства и поддержке женщин», - сказала Танзила Нарбаева.

Она также отметила, что с созданием в 2020 году платформы Диалога женщин стран Центральной Азии в регионе проводится последовательная, масштабная работа по обеспечению прав и интересов женщин, усилению их роли в общественной и государственной жизни.

«В период председательства Узбекистана и Туркменистана были приняты важные документы, проведены крупные мероприятия, которые оказали существенное влияние на реализацию эффективных мер на региональном уровне. Мы рассматриваем это как проявление странами региона большой заинтересованности в дальнейшем диалоге, повышении его эффективности, узнаваемости на международной арене», - подчеркнула Танзила Нарбаева.

Ранее сообщалось, что в Астане в рамках казахстанского председательства проходит первое заседание Диалога женщин стран Центральной Азии, организованное при поддержке ООН.


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