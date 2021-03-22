Странам АТР предложили поддержать инициативу Казахстана о провозглашении Международного года мобилизации волонтеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 22 марта 2021 года, в Бангкоке (Таиланд) в рамках VIII Азиатско-Тихоокеанского форума прошла панельная дискуссия «Волонтёрство как стратегия трансформации на десятилетие действий», передает МИА «Казинформ».

В мероприятии в онлайн-формате через подключение площадки Zoom принял участие вице-министр информации и общественного развития Казахстана Болат Тлепов.

Он обратил внимание участников, что пандемия продемонстрировала, как уязвимо и взаимозависимо человечество, несмотря на то, что мир живет в технологическую эпоху.

Во время выступления, Болат Тлепов рассказал о роли волонтеров в общественной жизни страны и создаваемых условиях для развития волонтерского движения в Казахстане.

Так, он сообщил, что только за 2020 год, который прошел в Казахстане под эгидой «Год волонтера», в 3 раза выросло количество волонтерских организаций и групп, в 4 раза возросло число постоянных волонтеров, которых более 200 тысяч человек.

«В период борьбы с пандемией в волонтерское движение подключились около 1 миллиона казахстанцев и оказана помощь более 1,5 млн наших граждан», — сказал он.

Вместе с тем, Болат Тлепов особо акцентировал на том, что Казахстаном ведется работа по развитию международного волонтерства.

Отметим, одной из мер стимулирования является международная премия «Волонтер года», которая была учреждена в рамках Года волонтера в Казахстане. В прошлом году ее получили 48 активных волонтеров из Казахстана, России, Кыргызстана. Помимо этого, сегодня в системе ООН служит 71 волонтер из Казахстана, 42 из них женщины, в том числе 7 волонтеров, направлены в различные агентства ООН в рамках Соглашения о партнерстве между Министерством информации и общественного развития РК и ДООН.

Болат Тлепов напомнил, что Казахстан инициировал включение в текст резолюции ГА ООН пункта о признании волонтерства универсальным средством реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Напомним, данная резолюция была поддержана странами-членами ООН и принята в декабре 2020 года.

Болат Тлепов: «Как известно, в прошлом году Президент Казахстана К.Токаев на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил с инициативой провозглашения Международного года мобилизации волонтеров. На сегодняшний день ведется совместная работа с ДООН по его продвижению, подготовки соответствующей резолюции ООН. В этой связи просим страны-участницы Азиатско-Тихоокеанского форума по устойчивому развитию поддержать инициативу Казахстана и воплотить в реальность всемирную идею «Добрых дел».

Напомним, Азиатско-Тихоокеанский Форум проводится под эгидой Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и стран Тихого океана (ЭСКАТО) в целях содействия региональному диалогу по вопросам развития.