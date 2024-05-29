Страна восходящих вызовов: как Япония переживает спад экономики

Японская экономика переживает непростые времена с 90-х годов. Достижение целевого уровня инфляции, слабость национальной валюты, повышение заработной платы крупными компаниями, низкий внутренний спрос — все это описывает нынешнюю ситуацию в Японии. Об изменениях, которые переживает экономика страны, читайте в материале агентства Kazinform.

Потерянные десятилетия

Экономический спад в стране начался в 1990-х годах, когда лопнул японский финансовый пузырь, и этот период, продолжительностью около десяти лет, назвали «потерянным десятилетием». Однако низкие темпы роста экономики продолжились в 2000-х и в 2010-х годах, в итоге — три потерянных десятилетия.

Когда экономика страны скатилась в дефляцию, Банк Японии начал пробовать новые инструменты, включая снижение процентных ставок и количественное смягчение — наращивание денежной массы через покупку активов, например государственных облигаций. Однако дефляция сохранялась, и в 2013 году на тот момент председатель центрального банка Харухико Курода начал программу агрессивного смягчения денежно-кредитной политики. Целью банка стало довести инфляцию в стране до показателя в 2%.

Завершение эксперимента

19 марта 2024 года закончился радикальный эксперимент по денежно-кредитной политике. Тогда впервые с 2007 года Банк Японии повысил процентную ставку и стал последним центральным банком, отказавшимся от политики отрицательных процентных ставок.

Однако банк заявил, что будет продолжать покупку долгосрочных государственных облигаций «приблизительно в том же объеме», что и раньше.

Инфляция — целевой уровень в 2%

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне центробанка в 2% или выше уже 25 месяцев подряд.

Рост базового индекса потребительских цен, не учитывающего цены на скоропортящиеся продукты питания, составил 2,2% в апреле, после увеличения на 2,6% в марте, согласно данным правительства, сообщает Kyodo News.

То есть базовая инфляция в Японии замедлилась второй месяц подряд. Это вероятно, указывает на то, что Банк Японии будет терпелив в отношении повышения процентных ставок, поскольку потребление остается слабым.

Несмотря на то, что инфляция превышает целевой показатель центрального банка в 2%, политики хотят убедиться, что рост цен в Японии является результатом устойчивого внутреннего спроса, согласно Reuters.

Слабость национальной валюты

27 марта 2024 года иена на короткое время опустилась до отметки в 151,97 за доллар, впервые с 1990 года. Японская валюта достигла 34-летнего минимума после того как член правления Банка Японии Наоки Тамура заявил, что в ближайшее время краткосрочные процентные ставки останутся близкими к нулю, несмотря на то, что ЦБ прекратил политику отрицательных процентных ставок.

Затем в конце апреля курс японской валюты упал до уровня 160 иен за доллар. После чего, предполагается, последовали две валютные интервенции Министерства финансов для поддержки валюты, согласно анализу данных, проведенному Bloomberg.

С одной стороны, слабость иены привела к повышению конкурентоспособности японского экспорта. Крупные экспортеры и глобальные компании получают значительную прибыль, после перерасчета в иены.

С другой стороны, компании, ориентированные на внутренний рынок и зависящие от импортных материалов, испытывают трудности. Также поднимается стоимость импортируемых товаров и услуг, что приводит к уменьшению покупательной способности домохозяйств.

Повышение заработной платы

Согласно данным правительства, средняя реальная заработная плата в Японии, с учетом инфляции, снизилась на 2,2% в прошлом финансовом году. Это был второй год подряд, когда зарплаты снижались на фоне инфляции, обгоняющей рост заработной платы.

Эти данные появились на фоне того, что многие крупные японские компании согласились на весенних переговорах о заработной плате предложить ежемесячные повышения более чем на 5% — самое большое повышение за 32 года.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды оказывает давление на компании, чтобы те повышали заработную плату, создавая позитивный цикл роста зарплат и цен, сообщает Kyodo News.

Рынки внимательно следят за тем, как эти повышения отразятся на ценах и повлияют на инфляцию.

«Одной из наших основных целей является достижение увеличения заработной платы, которое превысит рост цен», — сказал министр финансов Сюнъити Судзуки на пресс-конференции 21 мая. «С другой стороны, если цены продолжат оставаться высокими, будет трудно достичь этой цели, даже если заработная плата вырастет».

Старение населения

Темпы старения населения в стране набирают обороты.

В июне 2023 года доля населения в возрасте 65 лет и старше составляла 29,1%. Ожидается, что в 25 префектурах к 2050 году люди в возрасте 65 лет и старше будут составлять более 40% населения, согласно прогнозам.

Это приводит к сокращению рабочей силы. Все меньше людей работают для поддержки значительной части населения, получающих пенсию, что напрямую влияет на государственные доходы. Следовательно, ограничивает возможности для экономического роста, создавая долгосрочные проблемы.

Согласно оценке финансового сектора Японии Международным валютным фондом (МВФ), экономика Японии продолжает расти после пандемии. Во втором квартале 2023 года реальный ВВП превысил пиковый уровень третьего квартала 2019 года. Тем не менее восстановление остается неравномерным.

Напомним, что экономика страны восходящего солнца, которая на протяжении 40 лет до 2010 года являлась второй в мире, в 2023 году уступила Германии третье место. По номинальному ВВП Япония стала четвертой в мире, что было обусловлено падением национальной валюты.

В целом Япония переживает значительные изменения после многих лет медленного роста и борьбы с дефляцией. Банк Японии стремится достичь роста экономики за счет стимулирования внутреннего спроса и повышения заработной платы. Однако он, вероятно, будет действовать осторожно, опасаясь резких изменений.

Так в чем же заключаются вызовы?

Японская экономика постепенно перешла от дефляции в состояние инфляции, однако повышение зарплат не поспевает за темпами. В результате чего происходит спад потребления.

К тому же слабая иена — палка о двух концах — приносит огромные прибыли экспортно-ориентированным компаниям, но компании, зависящие от импорта, страдают.

Помимо этого, в стране наблюдается проблема старения населения, что в долгосрочной перспективе ограничивает возможности экономического роста.