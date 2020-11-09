Страна нуждается в простых и конкретных малых делах - Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При поддержке Министерства информации и общественного развития РК запущен проект «Жаңа жағдайдағы жастар: іс қимыл кезеңі», организованный Конгрессом молодежи Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В открытии нового молодежного проекта приняла участие председатель Совета Конгресса молодежи Казахстана Дарига Назарбаева.

«Все мы прекрасно понимаем, что пандемия быстро не закончится, и надо быть готовыми действовать еще продолжительное время в ее условиях. Для нас с вами это значит продолжать помогать тем, кто нуждается в поддержке. Это значит учиться правилам безопасности, учиться ответственности за себя и окружающих. А еще это означает всемерно поддерживать и пропагандировать лучший опыт, помогать передавать его другим. Сейчас страна особенно нуждается в простых и конкретных малых делах. Каждого - на своем месте», - сказала Дарига Назарбаева в своем приветственном слове в ходе открытия мероприятия в Нур-Султане.

Также Дарига Назарбаева рассказала, какие задачи являются приоритетными для казахстанской молодежи.

«Елбасы создал Зеленый пояс вокруг Нур-Султана, площадь которого составляет около 15 тысячи гектаров, где растут более 11,5 миллионов деревьев и кустарников. Благодаря этому климат в столице изменился. У города появились «легкие», жители с удовольствием выезжают в лес, чтобы отдохнуть, собрать ягоды, полюбоваться красотой природы. А по городу порой бегают зайцы и лисы, появились птицы, которые раньше облетали эти места стороной», - отметила Д. Назарбаева.

«Такие пояса нужны всем нашим большим и малым городам, сёлам. И нам, при активной помощи жителей, это по силам. Предлагаю дело озеленения населенных пунктов объявить нашей долгосрочной и системной задачей. У нашего Конгресса есть замечательный, проверенный временем инструмент - организация Жасыл Ел. Ребята уже провели огромную работу в данном направлении и готовы двигаться дальше. Мы также рассчитываем на поддержку акиматов и Правительства», - сказала председатель Совета Конгресса.

Отметим, что целью проекта является консолидация молодежи в условиях новых реалий, создание условий для саморазвития, реализация концепции Главы государства «Слышащее государство» и поручений Президента в рамках Послания народу Казахстана.