НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О работе системы медицинского страхования в Казахстане, нерешенных проблемах с качеством и доступностью медицинской помощи, дефиците бюджета здравоохранения, роли Фонда медстрахования в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал депутат Сената V-VI созывов и председатель Общественно-консультативного совета при Фонде социального медицинского страхования Серик Бектурганов.

– Серик Чингисович, с прошлого года Вы возглавляете Общественно-консультативный совет (ОКС) при Фонде социального медицинского страхования. Насколько результативна и действенна данная структура, либо она выполняет роль формальной надстройки?

– Во-первых, необходимо понимать, что решения Общественно-консультативного совета носят рекомендательный характер, а не распорядительный. Мы не вправе принимать окончательные решения, они остаются за руководством Фонда. Во-вторых, могу с уверенностью заявить, что члены нашего ОКС – это люди, обладающие высокой компетенцией в различных сферах управления здравоохранением и социальной сфере в целом, это специалисты практической медицины, депутаты Сената, Мажилиса, представители общественных объединений, научные сотрудники, эксперты. Это профессионалы, знающие сферу здравоохранения с разных сторон, которые могут поделиться своим опытом и знаниями, высказать внешнюю оценку, внести свои конструктивные предложения и рекомендации для улучшения работы системы ОСМС. В-третьих, что важно отметить, со стороны руководства Фонда (как члены Правления, так и руководители структурных подразделений) вижу большую заинтересованность в решении поставленных вопросов. Часто дискутируем, спорим, порой сложно искать подходы к решению сложных проблем, особенно находящихся за пределами поля ответственности ФСМС.

Мы движемся по утвержденному плану работы, куда включены основные вопросы, требующие первостепенного изучения, в том числе касающиеся деятельности ФСМС. Конечно, это не догма, иногда мы отходим от него – при возникновении более актуальных проблем. Зачастую работу Фонда и всей системы здравоохранения невозможно отделить друг от друга. Однако, как уже сказал, некоторые наши рекомендации выходят за рамки функционала ФСМС. Поэтому недавно мной было направлено письмо на имя министра здравоохранения с просьбой обратить внимание на ряд проблем, которые были обсуждены на заседаниях Общественно-консультативного совета.

– Как Вы сами оцениваете положение дел в отечественном здравоохранении? Ведь споры о работе системы медстрахования продолжаются, видны ли улучшения и ожидаемые всеми преобразования?

– Конечно, можно плюсы не замечать, но они видны. Важное достижение, или скорее условие для улучшения здравоохранения, это увеличение финансирования. За счет ОСМС в медицину влились деньги, которых всегда не хватало и не хватает для технического оснащения больниц, кадровой комплектации, внедрения новых технологий и многих других нужд здравоохранения. Эти средства позволили многократно увеличить объемы оказываемой медпомощи населению, проведено больше дорогостоящих обследований, лабораторных анализов, приемов пациентов, выдано больше лекарств, сделано больше операций, реабилитация развернулась практически заново. Страховые деньги стали спасительной «подушкой безопасности» в период пандемии.

Когда мы начинали работу в 2019 году по запуску ОСМС, системе здравоохранения, по оценкам специалистов, для нормального функционирования не хватало около полутора триллионов тенге. Эти средства нужны были, чтобы привести все в порядок, довести до норматива оснащенность объектов. Многие лечебные организации требовали капитального ремонта, имели устаревшее оборудование. В некоторых регионах не хватало клиник. Введение обязательного социального медицинского страхования, конечно, не может решить все проблемы здравоохранения, ведь сейчас мы закрываем только некоторые потребности, накопленные годами.

– Когда мы говорим о дефиците бюджета здравоохранения, о каких масштабах идет речь?

– По оценкам специалистов Всемирной организации здравоохранения, по итогам 2019 года, до запуска ОСМС, карманные расходы населения составили более 700 млрд тенге. То есть, если в какой-то клинике нет нужного оборудования или специалиста, то пациент вынужден платно получать медуслугу. Это недооснащение медицинских организаций, соответственно недофинансирование системы здравоохранения. Чтобы реально почувствовать улучшение качества здравоохранения, нам нужно больше финансовых средств вкладывать в систему охраны здоровья граждан. И это уже происходит, правда не такими темпами как хотелось бы. В 2018 году бюджет сферы немногим превышал 925 млрд тенге. В этом году – уже в два раза больше – свыше 1,8 трлн тенге. В том числе благодаря взносам и отчислениям сфера получит порядка 700 млрд тенге, из которых 50% это средства госбюджета за льготные категории граждан.

Хочу отметить, что с запуском системы ОСМС 1 января 2020 года ничего кардинальным образом резко и качественно не могло поменяться. Ведь на тот момент состояние лечебных организаций, кадровый состав, оснащение больниц и поликлиник оставалось таким же, с каким мы работали все последние годы. Поэтому ожидания граждан, что с внедрением ОСМС и их отчислением личных взносов все резко улучшится – не оправдались.

Дефицит средств в медицине складывался годами из-за низких тарифов, которые не менялись порой с 2014 года, низкой заработной платы врачей и медперсонала, проблем материально-технического оснащения, о которых я уже говорил.

Поэтому и сегодня в основном клиники и специалисты в них остались те же самые, что были и до внедрения ОСМС. А дополнительно пришедшие за счет страхования средства были направлены на повышение зарплат и решение острейших проблем дефицита. К примеру, в прошлом году бюджет сферы здравоохранения составил 1 трлн 734 млрд тенге, из них 400 млрд тенге пошли на оплату медицинских услуг в системе ОСМС, которая производится из числа взносов и отчислений. При этом почти 300 млрд тенге из них – это взносы за 15 льготных категорий населения, которые производятся из бюджета. То есть большая часть расходов на ОСМС все же покрывается государством.

– Улучшается ли при этом качество самой медпомощи?

– Прежде всего, необходимо отметить, что сегодня ФСМС как стратегический закупщик контрактирует медуслуги у поставщиков, но он и спрашивает с них за эти деньги, требуя соблюдение стандартов качества. Знает об этом медицинская общественность и должны знать граждане. Фонд, будучи страховой организацией, взял на себя обязанность защищать права пациентов и рассматривает жалобы и обращения граждан, а значит осуществляет защиту интересов граждан. Ранее такого механизма тщательной проверки качества оказания медицинских услуг не было.

Также повышается уровень доступности медицинской помощи. С прошлого года Министерством здравоохранения совместно с Фондом ведется работа по привлечению частных клиник в систему и расширению спектра их услуг.

Так же медицинским организациям значительно подняли тарифы на диагностические услуги.

Еще пример. Тарифы на оказание поликлинических и стационарных услуг не повышались примерно с 2014 года. За это время дорожали коммунальные услуги, поднимались заработные платы. И при внедрении системы ОСМС все эти проблемы учитывались.

Ситуация улучшается, но до полного удовлетворения потребностей населения по охране здоровья пока еще далеко. Все это связано с нехваткой средств, и эта проблема касается любой отрасли.

– Будучи заместителем акима Костанайской области, Вы курировали как раз сферу здравоохранения. Если сравнить тот Ваш опыт и ситуацию сегодня, если ли проблемы, которые ушли с повестки дня?

– Удалось решить очень многое, и этого нельзя не замечать. Стало доступнее оказание высококвалифицированной медицинской помощи. К примеру, сегодня стентирование переведено в разряд обычной медицинской услуги, хотя раньше и мечтать об этом не могли. В Казахстане теперь проводятся различные высококлассные операции – шунтирование, протезирование, пересадка органов и многие другие.

Особенно радует, что в этом году внушительные суммы выделены на реабилитацию, чего никогда не было. Мы можем заниматься и реабилитацией детей, в том числе с ДЦП и другими заболеваниями, и постинфарктной реабилитацией, и постковидной.

За последние годы значительные суммы направлены на оснащение клиник современным оборудованием. Это очень важно, как для врачей, так и для граждан.

Сделано очень многое. Мы движемся хорошими темпами, хотя кому-то может это не заметно, ведь хочется всего и сразу.

– Да, в городах уровень оснащенности заметно вырос. А как обстоят дела с сельской медициной?

– Лет 8 назад мы радовались, когда появился первый передвижной медицинский комплекс и ездил по районам области. А сегодня такими ПМК оснащаются уже центральные районные больницы. Удается постепенно приближать медицинские услуги к населению. Сельское здравоохранение оснащается современным оборудованием.

Единственная проблема, которая хронически не решается, – это кадровая. Особенно по таким редким специальностям, как анестезиолог-реаниматолог и другие. И это тоже влияет на качество обслуживания населения. Как вы видите, у нас продолжают работать врачи-пенсионеры. В государственных медорганизациях работают в основном молодые и пожилые врачи, а среднее звено (35–45 лет) зачастую в государственных клиниках выпало. Акиматы предпринимают дополнительные меры для стимулирования молодых врачей – это выплата подъемных, решение жилищных вопросов, улучшение условий труда. Но нам еще далеко до того, чтобы снизить нагрузку на врачей, увеличив их количество.

– Население продолжает жаловаться, что все еще есть очереди, все еще не все услуги доступны. Конечно, любая реформа, тем более такая масштабная, требует времени, чтобы дать свои плоды. Как Вы думаете, когда обычный человек сможет увидеть значительные изменения?

– Думаю, обычный человек их не осознает, потому что они будут свершаться постепенно, как сейчас и происходит. К тому же мы постоянно повышаем для себя планку и стремимся к новому уровню обслуживания и улучшению качества медуслуг. Но из года в год ситуация улучшается.

– Учитывая текущую ситуацию, какие задачи сейчас ставит перед Фондом Общественно-Консультативный совет?

– Проблем немало, но есть и первостепенные. Обсуждаются вопросы повышения тарифов на оказание определенных медицинских услуг, чтобы сделать их привлекательными для участия медорганизаций в системе ОСМС. Членами Совета часто поднималась и тема проверки медицинских организаций. Ведь улучшение качества оказания медицинского обслуживания – это то, на что может влиять Фонд социального медицинского страхования. Также нас волнует рациональное использование имеющихся средств. Не снимаем с повестки дня и задачу по увеличению объемов стационарозамещающей помощи. Это позволит высвобождать средства для продвижения других видов медицинской помощи и улучшения качества обслуживания.

Как я уже говорил, и Общественно-консультативный совет, и руководство Фонда заинтересованы в том, чтобы услуги отечественной медицины были качественными и доступными. Надеюсь, в Фонде нас всегда будут слышать и принимать во внимание наши предложения.