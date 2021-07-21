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Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО

21 Июля 2021 21:33
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Страховые агенты подделывали ПЦР-тесты и медсправки в ЗКО

УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - В соответствии с поручением Главы государства МВД продолжается широкомасштабная работа по выявлению и пресечению фактов подделки и использования документов, связанных с коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

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Органами внутренних дел по всей республике проводится проверка медицинских центров, поликлиник, пунктов получения вакцин, а также другие оперативно-розыскные мероприятия.

Так, криминальной полицией Западно–Казахстанской области в ходе оперативной разработки установлены и задержаны 19-летние жители Уральска – сотрудники одной из страховых компаний. Молодые люди изготавливали поддельные ПЦР-тесты за пять тысяч тенге за один тест, используя ранее сканированный ПЦР-тест, где меняли анкетные данные «тестируемых».

Как установлено, задержанные также подделывали справки-приглашения медицинского учреждения города Оренбурга Российской Федерации. Этот поддельный документ давал возможность гражданам Казахстана пересекать государственную границу, якобы по приглашению медучреждения для получения соответствующих услуг. Именно при продаже такой «справки» и был задержан один из подозреваемых.

В дальнейшем, следственным путем, дознавателями была установлена причастность фигурантов к незаконному изготовлению и продаже поддельных ПЦР-тестов.

При обыске по месту работы и при личном досмотре у них изъяты четыре сотовых телефона, ноутбук, документация и 80 тысяч тенге, подтверждающие их криминальную деятельность. Данный факт зарегистрирован по статье 385 УК РК, проводится досудебное расследование. Всего в производстве следственных подразделений с начала года находилось 41 уголовное дело по статье 385 Уголовного кодекса по подделке, изготовлению или сбыту ПЦР-тестов (по ст.385 ч.1 УК – 22, ч.2 – 3, ч.3 – 16), из которых 38 зарегистрировано в текущем году.

По фактам подделки паспортов вакцинации в текущем году зарегистрировано 28 уголовных дел, следствие по которым продолжается.

МВД напоминает, что за изготовление поддельного документа предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до четырех лет, а за его использование арест до 40 суток.


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#Западно-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Общество   #Коронавирус в РК  
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