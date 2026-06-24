Страховой рынок Казахстана вырос более чем на 25%

Страховой и фондовый рынки Казахстана в 2025 году продемонстрировали рост ключевых показателей и развитие инфраструктуры. Об этом говорится в отчете Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Активы страховых организаций выросли на 25,1% и достигли 3,9 трлн тенге, объем страховых премий увеличился на 12,5%, а страховые выплаты — на 38,1%.

На рынке ценных бумаг капитализация увеличилась на 18,7% и составила 39 трлн тенге, объем корпоративного долга вырос на 18,5%. Количество счетов в Центральном депозитарии увеличилось на 44,6% и достигло 5,1 млн тенге.

В рамках развития инфраструктуры усилена роль Центрального депозитария и клиринговых механизмов, а также расширены возможности участия международных кастодианов. Казахстан также продолжил развитие пенсионных инвестиций, внедрив стратегии управления с различным уровнем риска.

Параллельно развивается цифровизация надзорной системы: внедрена единая платформа FinAI с инструментами на базе искусственного интеллекта, а также система обработки обращений граждан «Фабрика обращений».

Напомним, ранее после госаудита запретили использовать страховые договоры как залог по займам для стабилизации цен — теперь в качестве обеспечения принимаются только полноценные финансовые гарантии, без страхования.