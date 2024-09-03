РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Страховка на автотранспорт при перерегистрации стала обязательной в Кыргызстане

    авто транспорт документы
    Фото: freepik

    В Кыргызстане с 1 сентября вступили в силу изменения в правилах регистрации транспортных средств, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава при кабинете министров КР, согласно новым изменениям с 1 сентября текущего года при перерегистрации транспортного средства, а также при восстановлении регистрационных документов и государственных номерных знаков автовладельцы обязаны предъявлять договор об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) владельцев автотранспортных средств (страховой полис) на транспортное средство.

    В стране в 2015 году принят Закон КР «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств», введение которого в действие несколько раз откладывалось. В декабре 2022 года подписаны последние подзаконные акты для полноценной его реализации.

    Минимальная стоимость страховки по договору ОСАГО составляет 1680 сомов в год (около 20$ или 9 551,98 тенге), при этом размер штрафа за его отсутствие для физлиц – 3 тысячи сомов (35$ или 17057,11 тенге), для юрлиц – 13 тысяч сомов (152$ или 73914,13 тенге). Тариф обязательной страховки будет зависеть от стажа водителя, объема двигателя, числа водителей, допущенных к управлению, страны регистрации транспортного средства, периода страхования, наличия диагностической карты.

    Постановлением кабинета министров от 24 марта 2023-го №165 за отсутствие полиса ОСАГО введены штрафные санкции:

    • для владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в других государствах— с 1 апреля 2023 года;
    • для автотранспортных средств, находящихся в собственности или во владении юридических лиц, в том числе государственных органов и органов местного самоуправления — с 1 апреля 2023 года;
    • для владельцев и (или) водителей автотранспортных средств, зарегистрированных в соответствии с законодательством Кыргызстана — с 1 января 2024 года.

    Вместе с тем, учитывая благосостояние населения, правительство страны приняло решение о переносе срока введения штрафов за отсутствие обязательного страхового полиса для физлиц до 1 января 2025 года.

    Теги:
    Закон и право Транспорт Кыргызстан Страхование Авто Мировые новости
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    telegram