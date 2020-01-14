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Страдающую потерей памяти 71-летнюю бабушку нашли в Акмолинской области

14 Января 2020 04:32
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Страдающую потерей памяти 71-летнюю бабушку нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские разыскали без вести пропавшую 71-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

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По словам полицейских, в управление полиции Кокшетау обратилась 73-летняя местная жительница. Она сообщила, что пропала ее 71-летняя младшая сестра. Полицейские выяснили, что пропавшая страдает частичной потерей памяти.

«11 января пенсионерка ушла из дома на прогулку и не вернулась. Сотрудники дежурной части незамедлительно ориентировали на розыск горожанки наряды криминальной и патрульной полиции. Женщину искали всю ночь. В итоге ее нашли сотрудники патрульной полиции в районе одного из торговых домов областного центра. Выяснилось, что пенсионерка забыла свой домашний адрес и провела ночь в подъезде многоэтажного дома», - рассказали в ведомстве.

В целом, за 2019 год в управление криминальной полиции ДП Акмолинской области поступило 85 обращений о без вести пропавших, из них в 75 случаях пропавшие были найдены.



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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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Автор:

Оксана Матасова

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