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Страдающую от амнезии девушку вернули домой костанайские полицейские

Автор:  
Жанна Мусабаева
22 Июня 2023, 22:11
Страдающую от амнезии девушку вернули домой костанайские полицейские Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Инспекторы роты патрульной полиции ДП Костанайской области старшие лейтенанты Кудайберди Амиракулов и Жасулан Болатов при патрулировании республиканской трассы Костанай-Аулиеколь-Сурган помогли девушке с частичной потерей памяти вернуться домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Остановившись, увидели, что девушка замерзла. Предложили довести ее до дома, она согласилась. В ходе разговора выяснилось, что она не помнит свой адрес, но знает, что проживает в селе Айсары»,- сообщил Кудайберди Амиракулов.

Приехав в село, полицейские начали искать дом, где проживает девушка. Местные жители подсказали адрес, и патрульные благополучно доставили ее в родительский дом.

Позже выяснилось, что девушка страдает частичной потерей памяти.

В свою очередь, полицейские провели профилактическую беседу с родителями о недопущении подобных фактов.

В адрес патрульных полицейских, которые оказались вовремя рядом, мать девушки Майраш Досмагамбетова написала благодарственное письмо, в котором отмечает их неравнодушное отношение к работе и гражданам.

«Большое спасибо, что они не проехали мимо, это настоящее человеческое отношение к людям. Желаю успеха в работе, еще раз благодарю, что вернули моего ребенка домой», - написала она.


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